Teknoloji devlerinden Meta, hayatımıza farklı bir bakış açısı getirecek yeni cihazlarını tanıttı. Peki, Meta’nın akıllı gözlük hamlesi Türkiye’de kullanıcıların günlük yaşamını nasıl etkileyecek? Özellikle Ray-Ban Display ve Ray-Ban Meta (2. Nesil) modelleri, hem tasarım hem de donanım anlamında neler sunuyor?

Ray-Ban Display ve Ray-Ban Meta tanıtıldı! İşte özellikleri

Meta, Connect 2025 etkinliğinde mercek içine entegre ekran barındıran Ray-Ban Display akıllı gözlüklerini duyurdu. Bu model, sağ lense gömülü 600 × 600 piksel çözünürlüklü tam renkli bir panel taşıyor. 90 Hz yenileme hızı, 20 derecelik görüş açısı ve 5.000 nit’e kadar parlaklık sunan bu ekran; WhatsApp mesajlarını, Messenger görüşmelerini, adım adım navigasyonu ve hatta gerçek zamanlı çevirileri kullanıcıların gözünün önüne getiriyor.

Ayrıca Meta AI entegrasyonu sayesinde anlık yanıtlar da doğrudan gözlük ekranında görüntülenebiliyor. Yeni gözlüklerde dikkat çeken bir diğer yenilik ise Neural Band. Hareket tabanlı kontrol sağlayan bu bileklik, IPX7 sertifikasına sahip ve 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani yalnızca gözlük değil, onu tamamlayan aksesuar da günlük kullanımda oldukça pratik bir deneyim sağlıyor.

Ray-Ban Display modeli 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış durumda. 3K çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabilen kamera, 3x dijital yakınlaştırma desteği de sunuyor. İki adet açık kulaklık hoparlörü ve altı mikrofon ise hem sesli komutlar hem de görüşmeler için güçlü bir altyapı oluşturuyor. Pil ömrü ise karma kullanımda 6 saate kadar dayanıyor, şarj kutusuyla bu süre 24 saate çıkabiliyor.

Ray-Ban Meta (2. Nesil) modeli ise daha hafif tasarımı ve geliştirilmiş video özellikleriyle dikkat çekiyor. 60 fps’ye kadar 3K video kaydı yapabilen cihaz, ayrıca hiperlapse ve ağır çekim modlarını da alacak. En çok merak edilen “Conversation Focus” özelliği ise yazılım güncellemesiyle gelecek ve ortam gürültüsünü azaltarak yalnızca konuştuğunuz kişinin sesini ön plana çıkaracak.

Yeni gözlükler fiyat açısından da farklı bir skalaya oturuyor. Ray-Ban Display modeli 799 dolardan satışa çıkarken, Ray-Ban Meta (2. Nesil) 379 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunuluyor. Farklı tasarım seçenekleriyle gelen bu modeller, teknolojiyi modayla birleştirmek isteyenler için ilgi çekici bir alternatif olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı gözlük hamlesi sizce günlük yaşamı nasıl değiştirecek?