Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor

Microsoft, Insider programındaki kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. Güncellemede işletim sisteminin ekran görüntüsü alma özelliğine, görev çubuğuna ve ekran klavyesine bazı yenilikler sunuluyor.

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Ancak güncellemeyle birlikte şirket geçici bir süreliğine ekran görüntülerini bir dosyaya kopyalayıp yapıştırma özelliğini etkisizleştirdi. Ekran görüntülerini kaydetmek için kullanıcılar bunun yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak durumundalar.

Bir blog paylaşımında görüldüğü üzere Microsoft; bu kullanışlı özelliğin Insiders kanalındaki üyelerin karşılaştığı belirsiz bir sorundan dolayı devre dışı bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda firma, sorunu çözdükten sonra özelliği tekrardan aktif hale getirmeyi umduklarını da not düştü.

Windows 10 güncellemesi şimdilik sadece erken erişim programı kapsamında geliyor. Dolayısıyla yeniliklerin stabil versiyonu çoğunluğa ulaşmadan önce özelliğin tekrardan aktifleştirilmesinin ihtimali oldukça yüksek. Yani normal kullanıcıların pek de üzülmelerini gerektiren bir durum şimdilik yok.

Microsoft son birkaç aydır Windows 10 kopyala yapıştır özelliğine yeni eklentiler getirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ise genellikle ufak ama seri ve özelliği sıkça kullananların işine yarayabilecek eklentileri içeriyor. Her ne kadar kopyala yapıştır özelliği için gelen bu eklentiler dışarıdan önemsiz gibi dursa da; günümüz bilgisayar deneyimi içerisinde bu işlev önemli bir role sahip. Yeni gelen güncellemeler de Microsoft firmasının bu alanda ve genel anlamda bilgisayar deneyimi için ufak ufak da olsa ilerleme kaydetmeye çalıştığını gösteriyor.