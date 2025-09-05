Akıllı telefon piyasasında kullanıcı memnuniyetini en çok etkileyen faktörlerden biri de yazılım güncelleme politikalarıdır. Geçmişte bu konuda belirli bir standartı olan Xiaomi, yakın zamanda bu politikasında önemli değişikliklere imza attı. Şirket, belirli modelleri için uzun süreli yazılım desteği sunarak kullanıcılarına daha güvenli ve güncel bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Bu yeni yaklaşım, hem amiral gemisi hem de bazı orta seviye cihazları kapsıyor ve rekabetin kızıştığı bu alanda Xiaomi Android güncellemesi konusunda elini güçlendiriyor.

Xiaomi Android Güncellemesi Hakkında Yeni Politika

Yeni Xiaomi Android güncellemesi politikası, özellikle üst düzey cihazları ve bazı orta sınıf telefonları mercek altına alıyor. Yeni politikanın temelinde, dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve daha uzun süreli güvenlik yaması desteği yatıyor. Bu, Xiaomi Android güncellemesi alan cihazların, piyasaya çıktıkları işletim sistemi sürümünden dört sonraki ana sürüme kadar destekleneceği anlamına geliyor. Örneğin, bir cihaz Android 15 ile piyasaya çıktıysa, Android 19 sürümünü de alacak. Bu durum, cihazların kullanım ömrünü uzatarak kullanıcıların yatırımını korumaya yardımcı oluyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu liste yalnızca üst segment cihazlarla sınırlı kalmıyor. Şirket, daha uygun fiyatlı modellerden biri olan Redmi Note 14 4G‘yi de bu kapsama dahil etti. Ancak, aynı serinin daha üst segment modelleri olan Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ gibi cihazların bu listede yer almaması, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden oldu. Buna ek olarak, Poco F7 serisinin de listede yer alması, Xiaomi’nin güncelleme yaklaşımının esnekliğini gösteriyor. Bu adımlar, Xiaomi’nin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yazılım desteği politikası izlediğini ortaya koyuyor.

4 Android Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Dört büyük Android güncellemesine uygun olan Xiaomi Android güncellemesi alacak cihazlardan bazıları şunlardır:

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra

ve Xiaomi 14 , Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra

, ve Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro

ve Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7 ve Xiaomi Pad 7 Pro

ve Poco F7 , Poco F7 Pro ve Poco F7 Ultra

, ve Redmi Note 14 4G

Piyasada yazılım desteği konusunda rekabet oldukça yoğun. Xiaomi, bu hamlesiyle Vivo ve OnePlus gibi rakipleriyle aynı seviyeye gelse de, lider Samsung ve Google gibi markaların gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu şirketler, yedi yıla kadar büyük işletim sistemi güncellemesi vaatleriyle öne çıkıyor. Ayrıca Oppo ve Motorola beş, Realme ise altı büyük Android güncellemesi desteği sunuyor.

Xiaomi’nin gelecekte bu rekabete ayak uydurarak Xiaomi Android güncellemesi politikalarını daha da geliştirmesi bekleniyor. Bu liste, Xiaomi Android güncellemesi konusunda atılan önemli adımları gösteriyor ve markanın kullanıcı deneyimine verdiği önemi vurguluyor. Umuyoruz ki, Xiaomi daha fazla orta ve alt segment cihazını bu programın içerisine alarak güncelleme politikasını daha da genişletir.

