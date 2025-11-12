Yapay zeka alanında Türkiye’de köklü değişiklikler kapıda. Peki, bu yeni düzenleme kullanıcıları nasıl etkileyecek? Yapay zeka kaynaklı suçlar ve sahte içeriklerle mücadelede hangi önlemler alınacak? TBMM’ye sunulan kanun teklifi, teknoloji ve hukuk dünyasında merak uyandırıyor.

Yapay zeka düzenlemesi geliyor! Teklif TBMM’de

Yapay zeka alanındaki yeni kanun teklifi, 11 maddeden oluşuyor ve özellikle veri güvenliği, siber güvenlik ve dijital suçlarla mücadeleyi hedefliyor. Teklifte, deepfake videolar ve AI tarafından üretilen sahte içeriklere karşı hızlı müdahale öngörülüyor. Tespit edilen içeriklere 6 saat içinde erişim engeli getirilecek ve “Yapay zeka tarafından üretilmiştir” ibaresi zorunlu hâle gelecek.

Kanun teklifinde yer alan cezalar da dikkat çekiyor. Zorunlu ibareyi kullanmayanlara 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, AI sistemlerinin hakaret veya kamu güvenliği suçlarında kullanılması durumunda hem kullanıcılar hem de geliştiriciler sorumlu tutulacak. Bu değişikliklerle Türk Ceza Kanunu ve KVKK’da veri setlerinin kötü amaçlı kullanımı “veri güvenliği ihlali” olarak kabul edilecek.

Yeni düzenlemeler, hizmet sağlayıcılar için de ciddi yükümlülükler getiriyor. Yapay zeka sistemlerinde kullanılan veri setleri şeffaf olacak, manipülatif içeriklerin yayılması engellenecek ve yüksek riskli uygulamalarda “insan onaylı denetim” zorunlu hâle gelecek. BTK ise kamu düzeni ve seçim güvenliğini tehdit eden içeriklere karşı acil erişim engelleme yetkisine sahip olacak.

Teklif, aynı zamanda idari yaptırımlar açısından da ciddi bir düzenleme içeriyor. Yeni kurallara uymayan platformlar veya sistemler, 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası veya faaliyet durdurma yaptırımı ile karşılaşabilecek. Kanun teklifi kabul edilirse, AI kaynaklı içeriklerin etik ve hukuki sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmış

