Huawei Mate 70 Air resmi olarak tanıtıldı! Çin’de görücüye çıkan model, “Air” akımına katılan en yeni ince ve hafif amiral gemisi olarak dikkat çekiyor. Peki Mate 70 Air neler sunuyor? Dev ekranı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrüyle bu telefon, Türkiye pazarında da büyük bir ilgi görebilir mi?

Huawei Mate 70 Air özellikleri neler?

Huawei Mate 70 Air, tasarım anlamında markanın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri. Yalnızca 6.6 mm kalınlığa sahip gövdesiyle son derece zarif duran cihaz, 7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2760 × 1320 piksel çözünürlük sunarak kullanıcıya akıcı bir deneyim sağlıyor. 208 gram ağırlığındaki telefon, IP68/IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Donanım tarafında ise Mate 70 Air, iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa çıkıyor. 12GB RAM versiyonu Kirin 9020A yonga setiyle, 16GB RAM modeli ise Kirin 9020B işlemciyle güçlendirilmiş. Bu yapı, kullanıcılara performans odaklı veya enerji verimli seçenekler arasında tercih yapma imkânı tanıyor. Cihaz ayrıca 6.500mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. İnceliğine rağmen bu dev pil, 66W hızlı şarj desteğiyle sadece kısa sürede tamamen dolabiliyor.

Kamera tarafında Huawei Mate 70 Air, çok yönlü bir sistemle donatılmış. Arka tarafta 50MP OIS destekli ana kamera, 12MP RYYB telefoto lens (3x optik zoom), 8MP ultra geniş açı kamera ve 1.5MP renk sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 10.7MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Bu yapı, hem profesyonel çekimler hem de günlük kullanım için ideal bir denge oluşturuyor.

Cihaz, kutudan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkıyor. Yapay zekâ destekli çoklu görev özellikleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, NFC ve Beidou uydu iletişimi gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca yan tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörü ve 5W ters şarj desteğiyle donatılmış. Tüm bu teknolojiler, Mate 70 Air modelini hem iş hem eğlence için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Huawei Mate 70 Air fiyatı ne kadar?

Huawei Mate 70 Air Çin’de dört farklı konfigürasyonla satışa çıktı. Cihazın fiyatları depolama ve RAM seçeneklerine göre değişiyor:

12GB / 256GB – 4.199 CNY (yaklaşık 590 dolar)

– 4.199 CNY (yaklaşık 590 dolar) 12GB / 512GB – 4.699 CNY (yaklaşık 660 dolar)

– 4.699 CNY (yaklaşık 660 dolar) 16GB / 256GB – 4.699 CNY (yaklaşık 660 dolar)

– 4.699 CNY (yaklaşık 660 dolar) 16GB / 512GB – 5.199 CNY (yaklaşık 730 dolar)

Renk seçenekleri arasında Altın ve Gümüş Brokar, Beyaz Tüy Cüppesi ve Obsidyen Siyah bulunuyor. Her biri, Mate 70 Air premium tasarım anlayışını vurgulayan estetik detaylara sahip. Cihaz şu anda Çin’de satışta, ancak küresel pazara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei Mate 70 Air bu tasarım anlayışı ve fiyat politikası sizce rekabette öne çıkabilir mi? Bu yeni modeli satın almayı düşünür müydünüz?