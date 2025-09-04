Xiaomi’nin küresel pazarda fırtınalar estirmeye hazırlanan yeni akıllı telefonu POCO F8, teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Sızıntılar, cihazın orta segmenti yeniden tanımlayacak özelliklerle donatıldığını gösteriyor. Bu hamle, POCO F8 modelini sadece bir telefon olmaktan çıkarıp, adeta bir güç gösterisine dönüştürüyor.

POCO F8, MediaTek’in Yeni Canavarı ile Geliyor: Fiyat/Performansta Zirve Sallanacak!

Gelen bilgilere göre POCO F8, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cihazda yer alması beklenen 6.8 inç büyüklüğündeki 1.5K LTPS düz ekran, hem oyun tutkunları hem de multimedya içeriklerini sıkça tüketenler için ideal bir alan sunacak. Xiaomi, bu büyük ekranı ergonomik bir tasarımla birleştirerek tek elle kullanımı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu sayede POCO F8, büyük ekranlı telefonların hantal yapısını geride bırakabilir.

Batarya teknolojisinde de önemli bir adım atılıyor. POCO F8 modelinde kullanılacağı iddia edilen yeni nesil silikon tabanlı batarya teknolojisi, enerji yoğunluğunu artırarak rakiplerine kıyasla daha yüksek kapasite sunacak. Bu teknoloji sayesinde, telefonun gün boyu yoğun kullanıma rahatlıkla dayanması hedefleniyor. Ayrıca, ultrasonik parmak izi okuyucu ve sağlamlık hissi veren metal orta çerçeve gibi detaylar da POCO F8‘i premium bir seviyeye taşıyor.

REDMI Turbo 5 Pro modelinin global pazardaki ismi olması beklenen POCO F8, selefi REDMI Turbo 4 Pro‘nun başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili önceki modele kıyasla Dimensity 9400++ yongası, performansta ciddi bir sıçrama vaat ediyor. Hem oyuncular hem de profesyoneller için amiral gemisi deneyimini daha ulaşılabilir bir fiyata sunma potansiyeli, POCO F8 modeline olan beklentiyi artırıyor.

Siz POCO F8 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.