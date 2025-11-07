Amazon Prime Gaming kullanıcıları bu ay yine kazançlı çıkıyor! Peki bu ay hangi oyunlar ücretsiz oldu? Prime Gaming kütüphanesine eklenen yeni yapımlar arasında hangi sürprizler var? Türkiye’deki Prime üyeleri bu avantajlardan nasıl yararlanabilir?

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları açıklandı! (Kasım 2025)

Amazon Prime Gaming, bu ay Amazon Luna platformuna tamamen entegre olarak kullanıcı deneyimini yeniledi. Artık Prime üyeleri, oyunları doğrudan Luna üzerinden oynayabiliyor. Kasım 2025 itibarıyla toplamda 13 ücretsiz oyun erişime açıldı. Bu ayın dikkat çeken yapımları arasında Fallout 76, PlateUp!, Dream Tactics ve Dungeons & Dragons serileri yer alıyor. Ayrıca Fort Solis gibi yeni nesil grafiklerle öne çıkan oyunlar da listeye eklendi.

İşte Kasım 2025 Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları!

Oyun Adı Erişim Tarihi Gas Station Simulator 1 Kasım Lovecraft’s Untold Stories 1 Kasım Dungeons & Dragons: Dark Sun Series 1 Kasım New Tales from the Borderlands 1 Kasım Another World: 20th Anniversary Edition 13 Kasım Fort Solis 13 Kasım Dark City: Kyiv Collector’s Edition 13 Kasım Fallout 76 13 Kasım Dream Tactics 20 Kasım PlateUp! 20 Kasım Dungeons & Dragons: Krynn Series 20 Kasım Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition 26 Kasım Gunslugs 26 Kasım

Bu geniş oyun yelpazesiyle Amazon Prime Gaming, yalnızca büyük yapımları değil, bağımsız oyun geliştiricilerini de desteklemeye devam ediyor. Özellikle Dungeons & Dragons hayranları için iki farklı klasik serinin bu ay erişime açılması büyük bir sürpriz oldu. Fallout 76 ise çok oyunculu hayatta kalma deneyimiyle dikkat çekiyor.

Gas Station Simulator, oyunculara kendi benzin istasyonlarını kurup geliştirme imkânı sunarken ekonomik yönetim ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkarıyor. Lovecraft’s Untold Stories, H.P. Lovecraft’ın karanlık dünyasından ilham alan atmosferiyle, roguelike türünde korku ve aksiyonu bir araya getiriyor.

Kasım 2025 listesiyle birlikte Prime Gaming, hem nostaljik oyunları hem de yeni nesil yapımları bir araya getirerek oyun severlere dopdolu bir deneyim sunuyor. Türkiye’deki Prime üyeleri için bu ay gerçekten kaçırılmaması gereken bir dönem.

