ÖSYM, sınav sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Peki bu değişiklik adayları nasıl etkileyecek? YKS gibi milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavlarda artık yapay zeka mı devrede olacak? Yeni dönemde kurum tarafından uygulanacak bu sistem, eğitimde dijital dönüşümün kapısını mı aralıyor?

ÖSYM Başkanı duyurdu! Yapay zekalı sorular geliyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, yapay zekâ ile hazırlanan soruların artık kurumun resmi süreçlerine dahil edildiğini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında yapay zeka destekli sistemin ürettiği her soru, önce alanında uzman akademisyenler tarafından bilimsel olarak değerlendirilecek, ardından ölçme değerlendirme ilkelerine ve güvenlik standartlarına göre test edilecek.

Tüm bu aşamalardan başarıyla geçen sorular, YKS ve diğer merkezi sınavlarda kullanılmak üzere resmi ÖSYM soru havuzuna eklenecek. Prof. Dr. Ersoy’un açıklamasına göre, yapay zeka yalnızca “yardımcı bir araç” olarak görev yapacak. Nihai karar ise her zaman akademik kurulların ve ölçme-değerlendirme uzmanlarının elinde olacak.

İlginizi Çekebilir: Ticaret Bakanlığı “Gizemli Kutu” satışlarını durdurdu!

Bu sayede hem insan denetimi korunacak hem de teknolojinin hız ve çeşitlilik avantajı sınav sistemine entegre edilecek. Kurum bu yenilikle birlikte soru üretim sürecini hızlandırmayı, soru havuzunu daha geniş ve nitelikli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni sistem, sınavların güvenliğini artırmayı da amaçlıyor. Yapay zekâ algoritmaları, olası soru sızıntısı risklerini analiz ederek sistemin zayıf noktalarını tespit edebiliyor. Böylece kurum hem sınav güvenliği hem de içerik kalitesi bakımından daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Uzmanlara göre, bu uygulama yalnızca YKS değil, tüm merkezi sınavlarda kalite standardını yükseltebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekâ destekli sistemlere güveniyor musunuz? Eğitimde dijital dönüşüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!