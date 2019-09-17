Xiaomi 24 Eylül’de 4 farklı ürün duyurusu yapacak!

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 8 serisini duyuran Xiaomi, yeni ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Markanın 24 Eylül’de düzenleneceği lansman ile 4 yeni Mi ürününü duyuracağı ortaya çıktı.

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Xiaomi, 4 yeni ürünü ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor

Markanın Çin’deki genel merkezinde düzenleyeceği lansmanda 5G uyumlu Mi 9 Pro akıllı telefon modelinin duyurulacağı belli olmuştu. Gelen son bilgilere göre lansmanda yalnızca bu telefon tanıtılmayacak. Xiaomi’nin tasarım odaklı yeni telefonu Mi Mix 4’ün de bu organizasyonda resmiyete kavuşacağı kesinlik kazandı. Yani bu etkinlikte bir değil, iki adet amiral gemisi akıllı telefon duyurusu gerçekleştirilecek. Bununla beraber ihtimali düşük de olsa Mi Mix Alpha adlı bir versiyonun daha olabileceği ifade ediliyor.

Xiaomi, büyük lansmanında akıllı telefonların yanı sıra yeni ekosistem ürünlerini de kullanıcılarla buluşturacak. 8K çözünürlüklü yeni nesil Mi TV ile beraber MIUI 11 arayüzünün ipucu anlamındaki ilk bilgilerinin de paylaşılması bekleniyor. Yani en az 4 yeni Xiaomi ürünü, 24 Eylül’deki lansmanda teknoloji meraklılarının önüne çıkacak.

Mi 9’un güçlendirilmiş hali olarak nitelendirilen Mi 9 Pro, önceki raporlara göre 6.39 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü 5G çipli Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciden alan telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde duyurulan 30W Mi Charge Turbo kablosuz şarj teknolojisi de ilk defa bu cihazda kullanılacak.

Xiaomi Mi Mix 4 ise başarılı ekran/gövde oranını Quad HD OLED ekran ile taçlandıracak. 12 GB RAM’e sahip telefonun üçlü arka kamera sisteminin merkezine Samsung’un geliştirdiği 108 megapiksellik sensörün konumlandırıldığı daha önce kesinlik kazanmıştı. Son olarak 5G temalı etkinlikte bu telefonun da 5G destekli olacağını belirtelim.