Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelinin Mi Mix 4 ve Mi 9 Pro‘yla beraber 24 Eylül‘de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacağı paylaşılan tanıtım posteriyle belli oldu.

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Xiaomi Mi 9 Pro 5G tahmini özellikleri

Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi Mix 4 ve Mi 9 Pro‘yu 24 Eylül’de tanıtacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Xiaomi CC marka yöneticisi Cici Wei‘nin paylaşımıyla etkinlikte Mi 9 Pro‘nun 5G versiyonunun da duyurulacağı ortaya çıktı.

Kıvrımlı bir ekrana sahip olan telefonun özellikleri henüz netleşmedi. Fakat cihazın arkasında üçlü arka kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Mi 9 Pro 5G, gücünü Qualcomm‘un X50 5G modemli Snapdragon 855+ işlemcisinden alacak. Ayrıca telefonun 30W Mi Charge Turbo kablosuz şarj destekli 4,000 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.