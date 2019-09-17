Corsair iCUE 465X RGB tanıtıldı!

Corsair iCUE 465X RGB akıllı kasa tanıtıldı. Kasa siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı seçeneğiyle satışa sunulacak.

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Corsair iCUE 465X RGB özellikleri

Yan ve ön tarafında 4 milimetre kalınlığında cam paneller olan kasanın içinde üç adet Corsair LL120 RGB PWM fana yer verilmiş. Kullanıcılar kasayla beraber gelen aydınlatma kontrolcüsü ve iCUE yazılımıyla RGB ışıklandırmaları istedikleri gibi ayarlayabilirler.

Kullanıcılar RGB fanları ayrı ayrı kontrol edebilecekler. 1,500 RPM‘e kadar ulaşabilen kasanın güçlü soğutma sistemi de ısınma sorunun önüne geçecek. iCUE yazılımı ve aydınlatma kumandasıyla; fanlar, DRAM ve klavyeler gibi tüm uyumlu araçların RGB aydınlatmaları kontrol edilebilinecek. Aydınlatmalar bilgisayarda oynanan oyunlara uygun tepkiler de verebilecekler.

Kasada üç RGB fan dışında altı adet 120 mm çapındaki fan da bulunuyor. Kasa bu sayede oyunculara şık görünümünün yanı sıra Direct Airflow Path adını verdiği güçlü bir soğutma sistemi de sunuyor. 360 mm çapındaki radyatör de dahil olmak üzere birden fazla radyatörü destekleyebilen geniş iç bölüm de bu amaca hizmet ediyor.

Bunların yanı sıra kasada; ikisi 3,5 inç HDD, dördü 2,5 inç SSD olmak üzere altı adet sürücü yuvasına yer verilmiş. Ayrıca öndeki, tavandaki ve döşemedeki üç çıkarılabilir toz filtresi sayesinde kasanın daha uzun süre temiz kalması amaçlanmış. Kablo yönlendirme kanalları ve bağlantı noktalarıyla da bilgisayara daha düzenli ve profesyonel bir görünüm kazandırılması hedeflenmiş.

Türkiye’deki satış fiyatı henüz belli olmayan kasa, kasım ayının ortalarında piyasaya çıkacak.