Uzun süredir merakla beklenen İlk Göktürk: Önsöz sonunda sahneye çıkıyor! Peki bu yapım Türk sinemasında neleri değiştirecek? İlk Göktürk: Önsöz gerçekten de beklenen etkiyi yaratabilecek mi? Türk tarihi ve mitolojisinin birleştiği bu dev projenin detayları nihayet ortaya çıktı.

İlk Göktürk: Önsöz fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak?

İlk Göktürk: Önsöz, Türk kültürünü ve tarihini merkezine alan üç bölümlük Göktürk üçlemesinin ilk halkası olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Dağ ve Börü serileriyle tanınan Alper Çağlar oturuyor. 2026 yılında HBO Max platformunda yayınlanması planlanan proje, Türk bağımsızlığının doğuşunu destansı bir anlatımla gözler önüne serecek.



Fragmanıyla büyük ses getiren İlk Göktürk filmi, sadece tarihi olayları değil, aynı zamanda mitolojik unsurları da ustalıkla harmanlıyor. Hikâye, Göktürk Devleti’nin kuruluşuna ve Kürşat ile 40 çerisinin mücadelesine odaklanıyor. Ayrıca Kultuk Kağan’ın öyküsü, Türk destanlarının ruhunu taşıyan sahnelerle zenginleştiriliyor.

Paylaşılan tanıtım metnine göre İlk Göktürk: Önsöz, 4 saatlik ana filmin ilk perdesi olarak izleyiciyle buluşacak. Bu bölüm, Türklerin Aşina boyuna mensup Bumin ve İstemi kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Serinin ana teması, Türk adının ilk kez devlet kimliğiyle tarih sahnesine çıkışı ve bağımsızlık ruhunun doğuşu olacak. Yani izleyiciler, tarihsel doğrulukla mitolojik anlatımın birleştiği bir sinema deneyimiyle karşı karşıya kalacak.

