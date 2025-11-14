PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları resmen duyuruldu. Sony, her ay olduğu gibi bu ay da üç katmanda birden yeni oyunlar ekleyerek abonelik hizmetini güncelledi. Kasım 2025 listesi özellikle Extra ve Premium tarafında dikkat çeken yapımlar içeriyor. Peki PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları neler?
PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları
Sony, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı blog yazısında, başlangıç paketi olan Essential aboneliğine eklenecek oyunları açıklamıştı.
Yeni paylaşılan blog yazısında ise Premium ve Extra katmanlarına eklenecek oyunlar açıklandı. İşte abonelik türüne göre PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları
PS Plus Essential Kasım 2025 oyunları
Kasım ayının başında açıklanan bu paket, klasik PS Plus abonelerinin erişebildiği aylık oyunları içeriyor. İşte katmana göre PS Plus Essential Kasım 2025 oyunları:
|Oyun
|Platform
|Stray
|PS5, PS4
|EA Sports WRC 24
|PS5
|Totally Accurate Battle Simulator
|PS5, PS4
PS Plus Extra Kasım 2025 oyunları
Sony’nin duyurusuna göre 18 Kasım 2025 itibarıyla Extra abonelerine toplam 9 yeni oyun ekleniyor. İşte PS Plus Extra Kasım 2025 oyunları tablo hâlinde:
|Oyun
|Platform
|Grand Theft Auto V
|PS5, PS4
|Pacific Drive
|PS5
|Still Wakes the Deep
|PS5
|Insurgency: Sandstorm
|PS5, PS4
|Thank Goodness You’re Here!
|PS5, PS4
|The Talos Principle 2
|PS5
|Monster Jam Showdown
|PS5, PS4
|MotoGP 25
|PS5, PS4
PS Plus Premium Kasım 2025 oyunları
Premium üyeler için Kasım ayında kütüphaneye eklenen oyun sayısı daha sınırlı ancak nostalji değeri yüksek. İşte PS Plus Premium Kasım 2025 tablosu:
|Oyun
|Platform
|Tomb Raider: Anniversary
|PS5, PS4
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kasım 2025 PlayStation Plus oyunları beklentiyi karşıladı mı? Hangi oyunu kütüphanenize eklemeyi planlıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, yeni eklemeler için bizi takip etmeyi unutmayabilirsiniz.