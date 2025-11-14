PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları resmen duyuruldu. Sony, her ay olduğu gibi bu ay da üç katmanda birden yeni oyunlar ekleyerek abonelik hizmetini güncelledi. Kasım 2025 listesi özellikle Extra ve Premium tarafında dikkat çeken yapımlar içeriyor. Peki PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları neler?

PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları

Sony, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı blog yazısında, başlangıç paketi olan Essential aboneliğine eklenecek oyunları açıklamıştı.

Yeni paylaşılan blog yazısında ise Premium ve Extra katmanlarına eklenecek oyunlar açıklandı. İşte abonelik türüne göre PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları

PS Plus Essential Kasım 2025 oyunları

Kasım ayının başında açıklanan bu paket, klasik PS Plus abonelerinin erişebildiği aylık oyunları içeriyor. İşte katmana göre PS Plus Essential Kasım 2025 oyunları:

Oyun Platform Stray PS5, PS4 EA Sports WRC 24 PS5 Totally Accurate Battle Simulator PS5, PS4

PS Plus Extra Kasım 2025 oyunları

Sony’nin duyurusuna göre 18 Kasım 2025 itibarıyla Extra abonelerine toplam 9 yeni oyun ekleniyor. İşte PS Plus Extra Kasım 2025 oyunları tablo hâlinde:

Oyun Platform Grand Theft Auto V PS5, PS4 Pacific Drive PS5 Still Wakes the Deep PS5 Insurgency: Sandstorm PS5, PS4 Thank Goodness You’re Here! PS5, PS4 The Talos Principle 2 PS5 Monster Jam Showdown PS5, PS4 MotoGP 25 PS5, PS4

PS Plus Premium Kasım 2025 oyunları

Premium üyeler için Kasım ayında kütüphaneye eklenen oyun sayısı daha sınırlı ancak nostalji değeri yüksek. İşte PS Plus Premium Kasım 2025 tablosu:

Oyun Platform Tomb Raider: Anniversary PS5, PS4

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kasım 2025 PlayStation Plus oyunları beklentiyi karşıladı mı? Hangi oyunu kütüphanenize eklemeyi planlıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, yeni eklemeler için bizi takip etmeyi unutmayabilirsiniz.