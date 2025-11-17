Apple’ın yeni iPad Pro M5 serisi, tasarım tarafında ince ve hafif bir gövdeyi sürdürürken boyut seçeneklerine göre belirgin farklılıklar sunuyor. 11 inç model 5.3 mm, 13 inç model ise 5.1 mm kalınlıkla geliyor. Gümüş ve Uzay Siyahı renkleri korunan seride ağırlık değerleri Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular modeller arasında küçük farklarla değişiyor. 11 inç iPad Pro’da 444 gramdan başlayan yapı, 13 inç modelde 579 grama çıkıyor. Thunderbolt/USB 4 bağlantısı ise harici ekran ve ekipmanlarda yüksek bant genişliği sağlıyor; 60 Hz’de 6K veya 120 Hz’de 4K çıkış desteği sunuluyor.

Yeni Ultra Retina XDR ekran, çözünürlük ve parlaklık değerlerinde profesyonellere yönelik bir deneyim hedefliyor. 2752 x 2064 piksel çözünürlük, 10-120 Hz ProMotion tazeleme hızı ve yansıma önleyici kaplama temel özellikler arasında. 1 TB ve 2 TB modellerde yer alan nano-texture cam seçeneği parlama kontrolü açısından alternatif yaratıyor. Tam ekranda en fazla 1000 nit parlaklık sağlanırken, HDR içeriklerde 1600 nit seviyesine ulaşılması dikkat çekici bir teknik geliştirme oluşturuyor.

Performans tarafında iPad Pro M5, iki farklı yapılandırma ile geliyor. 256 GB ve 512 GB modellerde 9 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 12 GB RAM kullanılırken; 1 TB ve 2 TB modellerde 10 çekirdekli CPU, 16 GB RAM ve aynı GPU yapısı mevcut. Donanım hızlandırmalı ışın izleme, Neural Accelerators ve 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde Apple Intelligence özellikleri de bu cihazlarda tam kapasiteyle çalışıyor. M5 çip, profesyonel uygulamalarda kararlılık ve yüksek işlem gücü sağlamayı hedefliyor.

Kamera tarafında 12 MP ana kamera ile 4K 60 fps video imkânı sunuluyor. Ön yüzde Center Stage destekli 12 MP kamera yer alıyor ve 1080p 60 fps video çıkışı sağlanıyor. Dört hoparlörlü yapı ise medya tüketiminde daha dengeli bir ses profili sunmayı amaçlıyor. Batarya kapasitesi 11 inç modelde 8160 mAh, 13 inç modelde ise 10290 mAh olarak belirlenmiş. 60 W ve üzeri adaptör kullanıldığında yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine çıkılabiliyor.

Bağlantı tarafında Apple N1 kablosuz çipiyle birlikte Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 destekleniyor. Hücresel bağlantı tercih eden kullanıcılar için Wi-Fi + Cellular modellerinde Apple C1X modemi bulunuyor. Bu sayede yüksek hızlı veri aktarımı ve düşük gecikme hedefleniyor.

Fiyatlandırmaya bakıldığında serinin geniş bir aralık sunduğu görülüyor. 11 inç 256 GB model 60.000 TL seviyesinden başlarken, 13 inç 2 TB nano-texture Wi-Fi + Cellular modeli 151.000 TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyat segmentinde iPad Pro M5, performans ve ekran teknolojilerine odaklanan profesyonel kullanıcıları hedefleyen bir seçenek olarak konumlanıyor.

#Apple #iPadPro #iPadProM5