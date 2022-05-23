Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği şirketi olan Xiaomi 31 Mart 2022 tarihinde sona eren çeyrekle ilgili denetlenmemiş konsolide sonuçları açıkladı.

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2022’nin ilk çeyreğinde, Xiaomi’nin toplam geliri 73,4 milyar RMB’ye ulaşarak düzeltilmiş net kârı 2,9 milyar RMB oldu. Teknolojik inovasyonlar ve diğer yeni girişimlerle ilgili yatırımları 425 milyon RMB’ye ulaşırken araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaları da yıllık yüzde 16 artışla 3,5 milyar RMB’yi geçti.

Ana bileşenlerde devam eden arz sıkıntısına, COVID-19’un yeniden canlanmasına ve küresel makroekonomik olumsuzluklara rağmen Xiaomi, yeni girişimlere yaptığı uzun vadeli yatırımlarla iş modelini ve teknolojik inovasyon yeteneklerini geliştirmeye devam etti. Şirket, temelini güçlendirirken iş stratejilerini geliştirmeyi sürdürdü.

Xiaomi, ürünlerini kullanan ve dünya genelinde aktif MIUI kullanıcı sayısı yükselmeye devam etti

2022 yılının ilk çeyreğinde, dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar ve COVID-19’un yeniden canlanması nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Şirket, premium stratejisi, çift marka stratejisi, ana teknolojilerdeki ilerlemeler ve genişleyen kanal operasyonları sayesinde bu olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürdü.

Xiaomi’nin dünya genelinde akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde 38,5 milyon adede ulaştı. Canalys’e göre grup, akıllı telefon satışlarındaki pazar payı ile 49 ülke ve bölgede ilk üç sırada yer aldı. Premium stratejisiyle perakende satış fiyatı Çin’de 3.000 RMB ve yurt dışı pazarlarda 300 Euro veya üzeri akıllı telefon satışları 4 milyon adede ulaştı. Akıllı telefonların dünya genelinde ortalama satış fiyatı, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 arttı ve 1.189 RMB’ye ulaştı. Üçüncü taraf verilerine göre Xiaomi yılın ilk çeyreğinde, Çin’de perakende fiyatları 4.000 RMB ile 6.000 RMB arasında olan akıllı telefonlarda Android akıllı telefon satıcıları arasında pazar payı açısından 1. sırada yer aldı.

Hedef kullanıcı tabanını önemli ölçüde geliştiren ve yenilikçi kullanım deneyimleri sağlayan şirket, ilk çeyrekte çift marka stratejisini kararlılıkla uygulamayı sürdürdü. Örneğin, yeni kullanıcıların yüzde 50’sinden fazlasını Xiaomi 12 serisi, Redmi K50, Redmi K50 Pro ve Xiaomi Civi 1S kullanıcıları oluşturdu.

Akıllı ekosistemiyle bağlanabilirlik deneyimi yükselmeyi sürdürdü

Xiaomi’nin “akıllı telefon x AIoT” stratejisi önem kazanmaya devam etti. 31 Mart 2022 itibarıyla, AIoT platformunda bağlı cihaz sayısı (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yıla göre yüzde 36,2 artışla 478 milyona ulaştı. AIoT platformuna bağlı (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar hariç) beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 38,7 artışla 9,5 milyona vardı. 2022 Mart ayında Xiaomi AI Assistant’ın aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,9 artışla 115,3 milyona erişirken Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı yüzde 33,8 artışla 65,8 milyona ulaştı.

Xiaomi’nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri geliri, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ve iyileştirilen iş yönetimi sayesinde büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 19,5 milyar RMB oldu. Brüt kar marjı %15,6 ile üç aylık en yüksek seviyesine ulaştı.

Xiaomi’nin güçlü akıllı ekosisteminden ve kullanıcı deneyiminden yararlanan akıllı TV ürün portföyü, sektördeki trendlere rağmen büyüme kaydetti. 2022’nin ilk çeyreğinde dünya genelinde akıllı TV satışları, bir önceki yıla göre yüzde 15’in üzerinde bir artışla 3 milyon adede ulaştı. All View Cloud’a göre ilk çeyrekte şirket, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 13 çeyrektir 1. sıradaki, küresel olarak ise ilk 5 arasındaki yerini korumaya devam etti.

Xiaomi, önemli ürün kategorileri arasındaki sinerjiyi daha da artırdı. Şirketin klima, buzdolabı ve çamaşır makinelerinden oluşan akıllı büyük ev aletleri kategorisi de 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda gelirlerin yüzde 25’in üzerinde artmasıyla güçlü bir büyüme kaydetti. Xiaomi Pad 5 serisi, hem satışlarda hem de pazar payında istikrarlı artışlarla ivme kazanmaya devam etti. Canalys’e göre Xiaomi, tablet satışlarında 2022’nin ilk çeyreğinde Çin’de 3. sırada yer aldı. Xiaomi Pad 5 serisi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında piyasaya sürülmesinden bu yana en çok gelir getiren IoT kategorilerinden biri haline geldi.

İnternet hizmetlerinde büyüme kaydedildi

Şirketin internet kullanıcı tabanının genişlemeye devam etmesi ve çeşitlendirilen gelir akışları sayesinde yılın ilk çeyreğinde internet hizmetleri alanındaki büyüme devam etti. Şirketin internet hizmetlerinden elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı ve 7,1 milyar RMB oldu. 2022 Mart ayında dünya genelinde aktif MIUI kullanıcı sayısı, yıllık 104 milyon artışla 529 milyona, Çin’de ise 17 milyon artışla 136 milyona çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

Xiaomi’nin hem TV katma değerli hizmet gelirleri hem de TV reklam gelirleri çeyrek bazda en yüksek seviyeye ulaştı. 2022 yılının Mart ayında akıllı TV (Xiaomi Box ve Xiaomi TV Stick dahil) aktif kullanıcı sayısı ilk kez 50 milyonu aştı. 31 Mart 2022 itibarıyla ücretli TV abone sayısı 5,5 milyona erişti. 2022 yılının ilk çeyreğinde reklam gelirleri, arama gelirleri, performans ve marka reklam gelirlerindeki büyümeye bağlı olarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 16,2 artışla 4,5 milyar RMB‘ye ulaştı.

Dünya genelinde genişleyen ticari operasyonlarla internet hizmetleri alanındaki büyüme devam etti

Xiaomi’nin yurt dışı ticari operasyonları, şirketin küreselleşme stratejisiyle birlikte sağlıklı bir gelişme kaydetti. İlk çeyrekte yurt dışı pazarlardan elde edilen gelir 37,5 milyar RMB’ye ulaştı ve toplam gelirin %51,1’ini oluşturdu. Canalys’e göre Xiaomi, akıllı telefon satışlarında yılın ilk çeyreğinde 49 ülke ve bölgede ilk üçte yer alırken dünya genelinde 68 ülke ve bölgede ilk beş arasında yer aldı. Şirket, Avrupa’daki akıllı telefon satışlarında 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 19,7 pazar payıyla 3. sırada yer almaya devam etti.

Xiaomi, yurt dışı mobil telekom operatörü kanalını büyütmeyi sürdürdü. Canalys’e göre Xiaomi, ilk çeyrekte Çin dışı pazarlarda (Hindistan, Sri Lanka, Nepal ve Bangladeş hariç) mobil telekom operatörü kanalları üzerinden yıllık bazda yüzde 10’un üzerinde artışla 5,7 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Xiaomi, mobil telekom operatörü kanalı üzerinden yapılan akıllı telefon satışlarında 38 yurt dışı pazarda ilk üç sırada yer aldı.