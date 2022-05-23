Tayvanlı yonga üreticisi MediaTek, şirketin çift mmWave ve 6GHz altı 5G bağlantısı sunan ilk yonga seti olarak gelen en yeni mobil yonga seti MediaTek Dimensity 1050‘yi duyurdu.

Yeni yonga seti, MediaTek Dimensity 1100 yonga setinin oldukça küçültülmüş bir versiyonu olarak geliyor. Altı Arm Cortex A55 verimlilik çekirdeği ve iki Arm Cortex A78 yüksek performans çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir kurulumla birlikte gelir. Yonga seti, MediaTek’in HyperEngine 5.0‘ına sahip bir Arm Mali-G71 GPU ile birlikte geliyor. MediaTek Dimensity 1050 yonga seti, 6nm işlem üzerine kuruludur ve 144Hz yenileme hızı ile maksimum FHD+ ekranı destekliyor.

MediaTek Dimensity 1050, donanım hızlandırmalı AV1 video kod çözme, HDR10+ oynatma desteği de sağlayacak ve Dolby Vision da dahil. MediaTek’in mmWave ve 6Ghz 5G altı arasında kesintisiz bağlantıyı destekleyen ilk yonga setidir. Bu aynı zamanda OEM’lerin mmWave veya alt 6Ghz 5G’yi desteklemek arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağı anlamına gelir. MediaTek Dimensity 1050’deki diğer bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5 desteği, 2×2 MIMO antenli Wi-Fi 6E, 4CC/3CC taşıyıcı toplama ve daha fazlası yer alıyor.

Ayrıca bkz: Alınabilecek En İyi TWS Bluetooth Kulaklıklar!

Kameralar için MediaTek Dimensity 1050, MediaTek Imagiq 760 ISP‘yi içerir ve çift HDR video yakalama motoruyla 108 megapiksele kadar birincil kamerayı destekleyebilir. Bu, üreticilerin MediaTek Dimensity 1050 yonga setinden güç alacak akıllı telefonlara 108 megapiksele kadar birincil kamera koyabilecekleri anlamına geliyor.

MediaTek Dimensity 1050’nin yanı sıra şirket, Dimensity 810 işlemci’nin yükseltilmiş bir versiyonu olarak gelen MediaTek Dimensity 930 yonga setini de piyasaya sürdü. Şirket ayrıca MediaTek Helio G96’nın halefi olarak gelen yeni bir bütçe yonga seti olan MediaTek Helio G99‘u piyasaya sürdü. Yeni yonga setleri, 2022’nin ikinci çeyreğinde müşterilere sunulacak.