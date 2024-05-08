Apple CEO’su Tim Cook, dünkü Let Loose lansmanında özel bir Nike Air Max ayakkabı giydi. Bu özel ayakkabının, Apple ve Nike iş birliğiyle tasarlanan bir model olduğu belirtildi. Yeni iPad modellerinin dudak uçuklatan gücünü gözler önüne seren bu ayakkabılar, bir iPad ile tasarlandı. İşte Apple CEO’su Tim Cook’un giydiği özel üretim Nike ayakkabı.

Tim Cook, 7 Mayıs iPad Lansmanında Özel Tasarım Nike Ayakkabılar Giydi

Apple CEO’su Tim Cook, iPad serisine getirilen yenilikleri tanıttığı lansmanda özel yapım bir çift spor ayakkabı giydi. Bu özel tasarım ayakkabılar, Apple’ın Nike ike uzun yıllara dayanan işbirliği geçmişine dayanarak tasarlandı Bu ayakkabılar yenilenmiş M4 iPad Pro ve yeni Apple Pencil Pro ile tasarlandı.

Cook’un giydiği Nike Air Max 1 ’86 ayakkabılar, kirli beyaz file gövde ve tabana sahipken, çamurluk ve burun kısmında benzersiz bir yumuşak “dalga” efekti ve gökkuşağı desenli bir desenle dikkat çekiyordu. Ayakkabıyı çevreleyen ve topukta bulunan dekoratif dikişler, Apple Pencil Pro’ya selam veren bir eskiz çizgisini taklit ediyordu.

Ayrıca, ayakkabının dil kısmında el yazısıyla “Made on iPad” yazısının yer alması dikkat çekiyor. Bu detaylar, Apple ve Nike iş birliğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni iPad Pro M4 işlemcisi ile oldukça güçlü ve birçok tasarım uygulamasını hiçbir zorlanma emaresi olmadan kullanabiliyor. Apple da buna atıf yapmış.

Apple’ın yenilikçi ürünleriyle uyumlu olarak tasarlanan Air Max ’86 çifti, iPad Pro ve Pencil Pro’nun gelişmiş özelliklerini yansıtacak şekilde özel olarak hazırlandı. Ancak, bu özel tasarım ayakkabılar halka açık olarak satışa sunulmayacaklar. Bu durum, sadece etkinlikte giyilmek üzere tasarlanmış olduklarını gösteriyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un iPad lansmanında giydiği özel tasarım Nike ayakkabılar, teknoloji dünyasında ve modada benzersiz bir birlikteliği simgeliyor. Apple’ın yenilikçi ruhu ve Nike’ın stil ve tasarım anlayışının birleşimi, bu özel etkinlikte izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sonuç olarak, Tim Cook tarafından giyilen bu özel tasarım ayakkabılar, Apple’ın ürünlerini tanıttığı etkinliklerde teknolojiyle modayı bir araya getiren benzersiz bir detay olarak öne çıktı. Bu özel tasarım ayakkabılar, Apple ve Nike iş birliğinin bir göstergesi olarak teknoloji dünyasında özel bir yer edindi.

İlginizi Çekebilir: Apple CEO değiştirebilir, işte müstakbel Apple CEO’su!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ayakkabılar nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!