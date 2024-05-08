Apple Let Loose iPad lansmanı, özellikle yeni iPad Air ve iPad Pro M4 modelleriyle oldukça heyecan uyandırdı. Ancak, yeni iPad kutu içeriği hakkında çıkan haberler, bazı tüketicileri endişelendiriyor. Apple iPhone kutusunda şarj adaptörlerini çevrecilik adı altında kaldırmıştı. Şimdiyse iPad kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak. Apple zam yapmadı ama tasarruf için bambaşka bir yöntem buldu.

Apple Yeni iPad Modelleri Kutu İçeriği Tartışılıyor: Apple Zam Yapmadı Ama Şarj Adaptörü Artık Kutudan Çıkmayacak

Yıllardır iPhone kutularında şarj adaptörü olmamasıyla bilinen Apple, çevre dostu bir adım olarak bu uygulamayı sürdürüyor. Ancak, bu politika yeni iPad modelleri için de geçerli olacak gibi görünüyor. Apple zam yapsa daha iyiydi diyeceğiniz ilginç bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad Air 6. Nesil ve iPad Pro M4 modelleri ön siparişe açıldı ve yakın zamanda tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Ancak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde kutu içeriğinde şarj adaptörü bulunmayacak. Bunun yerine, tüketicilerin mevcut USB Tip-C adaptörlerini kullanmaları gerekecek.

Apple’ın bu politikası, çevre dostu bir adım olarak sunulsa da, bazı tüketiciler bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Özellikle, yüksek fiyatlı bir ürün satın alırken, bir adaptörün kutu içeriğinde yer almaması tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir.

Ancak, Apple cephesinin bu kararı, şarj adaptörlerinin daha önce kullanılanlarıyla değiştirilmesi ve elektronik atıkların azaltılması açısından çevresel faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte, tüketicilerin yeni bir adaptör satın almaları gerektiği gerçeği, bazı ek maliyetler getirebilir.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni iPad modelleri için kutu içeriğinde şarj adaptörü olmaması, tartışmalara yol açıyor. Ancak, şirketin çevre dostu politikaları ve elektronik atıkların azaltılması konusundaki çabaları da dikkate alınıyor. Bu durumda Apple’ın hamleleri doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size iPad şarj adaptörü kaldırılması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!