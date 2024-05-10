Apple, bu yılın başlarında iPhone 15 serisi için büyük bir pil sağlığı güncellemesi duyurdu. Yapılan testlerin ardından, Apple, iPhone 15’in pili için beklenenden daha uzun bir ömür sunduğunu ve tüm serinin pil performansı iddialarını güncellediğini açıkladı. Peki, iPhone 15 sahipleri bunu nasıl test edecekler? iPhone 15 pil sağlığı kontrol etme nasıl yapılır? İşte cevabı.

iPhone 15 pil sağlığı kontrol etme nasıl yapılır?

Apple, Şubat 2024’te iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in pillerinin teknik özelliklerini güncellediğini duyurdu. Şirketin yaptığı son testlere göre, bu cihazların pilleri ideal koşullar altında 1.000 tam şarj döngüsünde orijinal kapasitelerinin %80’ini koruyacak şekilde tasarlandı. Bu, Apple’ın eski modeller için reklamını yaptığı 500 şarj döngüsüne kıyasla önemli bir gelişme anlamına geliyor.

Ayrıca, iPhone 15 modelleri, Pil Şarj Optimizasyonu özelliğini içeriyor. Bu özellik sayesinde, cihaz gece boyunca şarj edilirken %80’e ulaştığında şarj işlemi durduruluyor ve kalan %20’nin şarj edilmesi için sabah saatlerine kadar bekleniyor. Bu, pilin uzun vadeli sağlığını korumak için önemli bir adım olarak görülüyor.

iOS 17.4 veya sonraki bir sürümün yüklü olduğu iPhone 15’iniz varsa, cihazınızın pil sağlığı hakkında daha spesifik bilgilere Ayarlar uygulamasından erişebilirsiniz. Pil Sağlığı sekmesine giriş yaparak, pilin döngü sayısı, üretim tarihi ve daha fazlası gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

iPhone 15 pil sağlığı kontrol etme adımları:

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Pil’e dokunun.

dokunun. “Pil Sağlığı ”nın yanındaki göstergeyi kontrol edin. Aygıtınızın pil döngüsü sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanım tarihi gibi daha fazla ayrıntı için göstergeye dokunmanız yeterli.

Apple, pil ömrünün cihazın düzenli kullanımı ve şarj edilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Pil ömrünü değerlendirirken, “Maksimum Kapasite” göstergesini kullanabilir ve “Pil ve Garanti Hakkında” bölümünden cihazınızın kullanım şekline bağlı olarak pilin potansiyel ömrü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Pil ömrü, birçok faktöre bağlı olsa da, bir sorun yaşarsanız iPhone’unuzun standart iki yıllık garantisinin arızalı piller için servisi içerdiğini unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizde iPhone 15 pil sağlığı ne durumda? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!