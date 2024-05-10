Bir zamanlar Twitter olarak bildiğimiz X Türkiye’den çıkabilir. Daha önce TikTok yasağı haberleriyle gündeme gelen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığını yaptığı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, X sosyal medya platformuna sert bir mesaj gönderdi. Komisyonun toplantısında X’e yönelik yapılan uyarılar dikkat çekti. X Türkiye topraklarından çıkacak mı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’ndan X İçin Sert Uyarı! Ya Gelin Kalın ya da…

Yayman, sosyal medya devi X’e hitaben, “Türkiye’ye gelmeyi düşünmüyorsanız, sonuçlarına katlanacaksınız. Açıkladığınız temsilcilik vaadi boş çıktı, kanunları çiğnediniz.” dedi. Bildiğiniz üzere Türkiye’de bir muhattap olması açısından platformların Türkiye’de temsilcilik açmaları gerekiyor. Toplantıda, sosyal medya platformlarının Türkiye’deki rolü ve sorumluluğu da tartışıldı.

Dijital mecraların, iletişim teknolojisinin gelişmelerinin siyaset, ekonomi, eğitim ve ticaret üzerindeki etkilerinin ele alındığı toplantıda, X’e yönelik eleştiriler ön plandaydı. Yayman, TikTok’un verdiği cevapların yetersiz olduğunu belirterek, X’in Türkiye’deki durumunu sorguladı. Yani hem TikTok yasağı hem de X platformunun Türkiye’deki kaderi gündemde.

Komisyon başkanı, “Dijital mecraların, Türkiye’deki hayatın her alanını etkilediğini görüyoruz. Ancak X gibi platformlar, ülkenin yasalarını hiçe sayarak faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Bu kabul edilemez.” şeklinde konuştu. Buradan Elon Musk’ın sahibi olduğu platformun Türkiye’de elçilik açması gerekmesine ve bu konuda söz vermesine rağmen henüz harekete geçmediği söylenebilir.

Toplantıda ayrıca, dijital telif konusu da gündeme geldi. Yayman, içerik üretenlerin haklarının korunması gerektiğini ve bu konuda yasal düzenlemelerin güncellenmesi çağrısında bulundu.

Yayman’ın sert mesajları, X’in Türkiye’deki temsilciliği ve kullanıcı verilerinin korunması gibi konularda harekete geçmesi gerektiği yönünde bir çağrı niteliği taşıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun bu uyarıları, dijital dünyada yaşanan tartışmaları ve Türkiye’nin dijital hakları konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce platformun Türkiye’deki geleceği nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!