Xiaomi 200MP kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabilir!

Xiaomi 200MP kameraya sahip olan bir telefonun üzerinde çalışıyor olabilir. Hatta hazırlanan bu telefonun tasarım kısmında da kavisli ekrana ve delik ekrana sahip olabileceği konuşuluyor.

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Xiaomi, 2019’un sonlarında Mi Note 10’u piyasaya sürerek 108MP kameraya sahip ilk akıllı telefon piyasaya süren markaydı ve megapiksel konusunda takıntılı insanların markaya olan ilgisini artırdı. O zamandan sonra Samsung ve diğer birkaç markanın telefonlarında 108MP kamera sunduğunu gördük, ancak henüz hiçbir marka bu noktadan sonra ileriye gidemedi.

Şimdi ise, Weibo’da sızıntılar yapmasıyla ün kazanan Digital Chat Station, Xiaomi’yi belirtmek için tavşan emojisini kullanarak 200 MP ana kameralı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti.

Sızıntı yapan kişi ayrıca bu yeni cihazın SM8450 platformunu kullanacağını ve bunun Qualcomm Snapdragon 888’in 2022’de birçok amiral gemisinde kullanılacak işlemci olması bekleniyor. Twitter’da bilgi sızdırmasıyla ünlenen Evan Blass, yeni yonga setinin özelliklerini bu ayın başlarında sızdırdığını iddia etti. 4nm üretim süreci, Adreno 730 GPU ve Spectra 680 ISP sunacak.

Ek olarak, Digital Chat Station, yeni cihazın ekran ortasında kamera deliği, çift kavisli bir yapıya sahip olacağını belirtiyor. Bu yeni telefonun hangi cihaz ailesine ait olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu da belirten bir yorum eklemiş. Yine de akıllı telefonlarda 200 MP kameralı telefonları görmek için biraz daha beklememiz gerekeceğini düşünüyoruz. 108MP kameralarla genel olarak görüntü kalitesi artsa da beklenen etkiyi ve popülerliği yaratamadı. Aslında markaların 108MP sensörlere kıyasla daha büyük pikseller ve benzer sensör boyutları sunan 48MP ve 50MP sensörleri kullandığını gördük.