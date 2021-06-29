Akıllı Telefonlar
Xiaomi 200MP kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabilir!
Xiaomi 200MP kameraya sahip olan bir telefonun üzerinde çalışıyor olabilir. Hatta hazırlanan bu telefonun tasarım kısmında da kavisli ekrana ve delik ekrana sahip olabileceği konuşuluyor.
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Xiaomi, 2019’un sonlarında Mi Note 10’u piyasaya sürerek 108MP kameraya sahip ilk akıllı telefon piyasaya süren markaydı ve megapiksel konusunda takıntılı insanların markaya olan ilgisini artırdı. O zamandan sonra Samsung ve diğer birkaç markanın telefonlarında 108MP kamera sunduğunu gördük, ancak henüz hiçbir marka bu noktadan sonra ileriye gidemedi.
Şimdi ise, Weibo’da sızıntılar yapmasıyla ün kazanan Digital Chat Station, Xiaomi’yi belirtmek için tavşan emojisini kullanarak 200 MP ana kameralı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti.
Sızıntı yapan kişi ayrıca bu yeni cihazın SM8450 platformunu kullanacağını ve bunun Qualcomm Snapdragon 888’in 2022’de birçok amiral gemisinde kullanılacak işlemci olması bekleniyor. Twitter’da bilgi sızdırmasıyla ünlenen Evan Blass, yeni yonga setinin özelliklerini bu ayın başlarında sızdırdığını iddia etti. 4nm üretim süreci, Adreno 730 GPU ve Spectra 680 ISP sunacak.
Ek olarak, Digital Chat Station, yeni cihazın ekran ortasında kamera deliği, çift kavisli bir yapıya sahip olacağını belirtiyor. Bu yeni telefonun hangi cihaz ailesine ait olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu da belirten bir yorum eklemiş. Yine de akıllı telefonlarda 200 MP kameralı telefonları görmek için biraz daha beklememiz gerekeceğini düşünüyoruz. 108MP kameralarla genel olarak görüntü kalitesi artsa da beklenen etkiyi ve popülerliği yaratamadı. Aslında markaların 108MP sensörlere kıyasla daha büyük pikseller ve benzer sensör boyutları sunan 48MP ve 50MP sensörleri kullandığını gördük.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo, Snapdragon 895’i ilk kullanan akıllı telefonu piyasaya sürecek!
Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu departmanı genel müdürü Chen Jin, yeni amiral gemisi Lenovo telefonun 2022’den önce tanıtılacağını açıkladı. Bu açıklamadan önce şirketin, Qualcomm’un SM8450 yonga setinden gücünü alan yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Üstelik o dönemde bu telefonun kış aylarında piyasaya sürüleceğini sızıntılarda görmüştük. SM8450, Snapdragon 895 olarak adlandırılacağı için Lenovo’nun bu yonga setini ilk kullanan telefonu çıkarması muhtemel.
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Snapdragon 895 hakkında neler biliyoruz?
Qualcomm’un yeni yonga seti hakkında bazı önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 895, yeni Cortex-V9 Kryo 780 GPU ile gelecek. Snapdragon 888’in parametreleri ile karşılaştırıldığında Snapdragon 895’te önemli teorik iyileştirmeler mevcut. Bu iyileştirmeler ile yeni yonga seti, Snapdragon 888’in yerini alacak ve Android’in en güçlü mobil çipi olacak. Qualcomm’un bu çipi Aralık 2021’de piyasaya sürmesi muhtemel gözüküyor.
Xiaomi’nin Snapdragon 895’i kullanan ilk marka olması bekleniyordu. Bunun nedeni, son üç yıl içerisinde Xiaomi ve Qualcomm’un yoğun bir iş birliği içinde olmasıydı. Snapdragon 888 , Snapdragon 865 gibi pek çok yonga seti, ilk olarak Xiaomi telefonlarda piyasaya çıktı. Snapdragon 895 söylentileri ortaya çıktığında, sızıntılar bu yonga setinin ilk kez Xiaomi Mi 12’de görüleceğini söylüyordu. Daha sonra ortaya çıkan makalelerde Xiaomi ve Samsung’un bu yonga setini ilk kullanan firma olmayacağı ortaya çıktı. Şimdi ise son sızıntılarla birlikte Lenovo’nun ilk olması muhtemel gözüküyor. Oyuncu akıllı telefonlarıyla popülerleşen firmanın böyle bir anlaşmaya imza atması, şirket açısından oldukça önemli.
Lenovo, yakın zaman içerisinde Qualcomm ile olan iş birliğini derinleştirdi. Ayrıca iki firmanın yeni ortaklıklar kurmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Snapdragon 895 sızıntılarını ilk olarak Lenovo’dan görmemiz olasıdır. Ancak yine de bazı kaynaklar bunun yeni bir pazarlama hilesi olduğunu söylüyor. Şimdilik, varsayımlar ve ortaya çıkan sızıntıları değerlendirme ile tahminlerde bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu konu hakkında yeni detaylar görmeyi bekliyoruz.
Lenovo Legion 2 Pro Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.92 inç – Samsung E4 AMOLED – 144 Hz – 1080 x 2460 piksel – HDR10+ – Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 GB/12 GB/16 GB/18 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB/ 512 GB
- Ön Kamera: 44 MP f / 2.0
- Arka Kamera: 64 MP, f / 1.9 geniş açılı – 16 MP ultra geniş açılı – 2 MP makro kamera
- İşletim Sistemi: Android 11 – Legion OS
- Batarya: 5500 mAh – Tek kablo ile 65W çift Usb-c kablo ile 90W hızlı şarj
- Ağırlık: 262 gram
- Renk Seçenekleri: Titanyum beyazı ve Ultimate siyah
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Akıllı Telefonlar
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
OPPO, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. OPPO’nun diğer yerli telefonlarından sonra şimdi de yeni yerli üretim telefonu OPPO A74’ün kutusunu açıyor ve özelliklerine hep beraber yakından bakıyoruz.
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Yerli OPPO A74’ün teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6.43 inç, 1080×2400 Full HD+ çözünürlük
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Bellek: 4GB RAM
Hafıza: 128GB Depolama + 256GB’a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera: 48+2+2
Ön Kamera: 16MP
Pil: 5000 mAh, 33W Hızlı Şarj destekli
Boyutlar: 160.3mm x 73.8mm x 7.95mm
Ağırlık: 175 gram
Renk: Prizma Siyahı, Gece Mavisi
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ efsane kameralar ile gelebilir!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar geldi. Galaxy S22 ailesinin kamera özellikleri ortaya çıktı.
Samsung‘un S21’den sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar ortaya atıldı. İlk sızıntılarda cihazların kamera özelliklerini ortaya döken Tron, Galaxy S22 ailesinin gerçek anlamda efsane bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Gelin Galaxy S22 ailesinin kamera özelliklerine göz atalım.
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FrontTron isimli kaynak Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘ın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S22 ve S22+ için ciddi bilgiler ortaya atan Tron, eğer bu bilgiler doğruysa S22 ailesinin kamera tarafında çok güçlü bir şekilde geldiğinin göstergesi. İşte S22 ailesinin kamera özellikleri.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın kamera detayları!
Hatırlarsanız Galaxy S20 ve S21 modelleri 12MP ana kamera ve 64MP telefoto kamera ile geliyordu. Onlardan farklı olarak 50MP‘lik bir ana kamera ile geleceği söylenilen Galaxy S22 ve S22+ megapiksel tarafında her iki modele de ciddi fark açıyor. Yani şimdiden bu kamera tam bir efsane diyebiliriz.
50MP’lik ana kamerayı üzerlerinde taşıyacak olan Galaxy S22 ve S22+ modelleri bu kamera sayesinde 8K video kaydı yapabilecekler. 2,8 µm‘ye kadar büyüyen 1,4 µm doğal pikselli 1/1.12” 50MP bu sensör gelen sızıntılara bakılırsa efsanevi çekimler yapacak.
Öte yandan 3x optik zoom lensli 12MP‘lik bir telefoto modülüne sahip olması beklenilen Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri, bir adet 12MP‘lik ultra geniş açılı kamerayı da üzerlerinde taşıyacaklar. Bu geniş açılı kameranın S21 modelindeki sensör ile aynı olma ihtimali de var.
Genel olarak baktığımızda 50MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenilen Galaxy S22 ve S22+ modelleri gerçekten bu tarafta çok güçlü duruyor. Gelen bilgilerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilgilerde eksik veya yanlış olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemeliyiz.
Ancak bu bilgiler doğruysa Samsung‘un önümüzdeki sene çok çok güçlü kameralara sahip Galaxy S22 modelleri ile karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sizce Samsung yeni modellerinde bu özellikleri sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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