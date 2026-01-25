Türkiye’de milyonlarca kullanıcının uygun fiyatlı ürünler için tercih ettiği e-ticaret platformları için yeni bir dönem başladı. Özellikle agresif fiyatlandırma politikalarıyla bilinen TEMU ve Shein, Türkiye’ye yönelik yurt dışı gönderimlerini durdurma kararı aldı. Bu radikal kararın arkasında yatan nedenler ve tüketicileri nelerin beklediği büyük merak konusu. Peki TEMU ve benzeri platformlardan alışveriş dönemi tamamen bitti mi?

TEMU ve Shein neden Türkiye satışlarını durdurdu?

Bu kararın arkasındaki en önemli etken, Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük mevzuatında yapılan köklü değişiklikler. Yeni düzenleme, özellikle TEMU gibi platformların iş modelinin temelini oluşturan bireysel ve düşük maliyetli yurt dışı alışveriş süreçlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Türkiye‘deki tüketicileri yakından ilgilendiren bu gelişme, Shein gibi devleri de benzer adımlar atmaya zorladı.

Ticaret Bakanlığı’nın 6 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak kararı, 30 Euro altındaki ürünler için uygulanan “basitleştirilmiş gümrük prosedürünü” kaldırıyor. Bu, artık yurt dışından sipariş edilen her ürünün, fiyatı ne olursa olsun, detaylı gümrük beyannamesi ve gümrük vergisine tabi olacağı anlamına geliyor. Bu durum, küçük bir ürün için bile yüksek ek maliyetler çıkaracaktır.

Temu’dan ilk somut adım geldi

Yeni düzenlemelerin fiili olarak alışverişi bitireceğini öngören TEMU, hızlı bir hamleyle platformundaki “Yurt dışı Gönderim (Global)” seçeneğini Türkiye’deki kullanıcılar için tamamen kapattı. Artık kullanıcılar, Çin’den gönderilen on binlerce ürüne erişemiyor ve sipariş veremiyor. Şirket, bundan sonraki süreçte faaliyetlerini sadece Türkiye’deki yerel depolarında bulunan stoklarla sürdürecek.

Bu strateji değişikliğinde, son zamanlarda artan hukuki baskıların da etkili olduğu düşünülüyor. Rekabet Kurumu’nun kısa süre önce TEMU‘nun İstanbul ofisine bir baskın düzenleyerek şirketin dijital verilerine el koyması, bu sürecin hızlanmasında rol oynamış olabilir.

Shein de operasyonlarını askıya aldı

Benzer bir karar da moda devi Shein’den geldi. Şirket, Türkiye’deki müşterilerine gönderdiği bir bildirimle satış operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Açıklamada kararın gerekçesi olarak yerel mevzuattaki son değişiklikler gösterildi. Shein, Türkiye pazarına geri dönmek için çalışmaların sürdüğünü belirtse de net bir takvim paylaşmadı.

Yeni düzenleme sonrası tüketicileri ne bekliyor?

6 Şubat 2026 itibarıyla yurt dışından yapılan her bireysel alışveriş, gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli gibi ek masraflara tabi olacak. Bu durum, 50 TL’lik bir ürünün bile yüzlerce, hatta binlerce liralık ek maliyetle tüketiciye ulaşmasına neden olabilir. Bu gelişme, Türkiye’deki e-ticaret pazarındaki dengeleri de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

