Uzun bir süredir beklenen gelişme nihayet yaşandı ve ARM mimarili bilgisayarlar için oyun dünyasında yeni bir kapı aralandı. Özellikle Qualcomm işlemcili cihazlar, şimdiye kadar oyun performansıyla öne çıkmıyordu. Microsoft’un son hamlesiyle birlikte artık bir Snapdragon PC üzerinde oyun oynamak hayal olmaktan çıkıyor. Peki bu gelişme, Snapdragon PC pazarını nasıl etkileyecek?

Snapdragon PC için Xbox ve Game Pass dönemi resmen başladı

Microsoft, yaptığı duyuruyla birlikte Xbox uygulamasının artık ARM tabanlı Windows 11 cihazlar için yerel olarak kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu, özellikle Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve X Plus gibi yeni nesil işlemcilerini kullanan cihazlar için bir devrim niteliği taşıyor. Kullanıcılar artık bu platform üzerinden PC oyunlarını satın alabilecek, indirebilecek ve bulut üzerinden oynayabilecekler.

Bu hamle, ARM mimarisinin en büyük eksikliklerinden biri olarak görülen oyun desteği sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre, Game Pass kütüphanesindeki oyunların yüzde 85’inden fazlası ARM tabanlı bir Snapdragon PC üzerinde sorunsuz bir şekilde yerel olarak çalışabiliyor. Bu oran, platformun ne kadar hazır olduğunun en büyük kanıtı.

Şirket, uyumluluk oranını artırmak için çalışmaların devam ettiğini ve desteklenen oyun sayısının zamanla daha da yükseleceğini belirtti. Bu, gelecekte çıkacak yeni oyunların da ARM mimarisine uyumlu olma ihtimalini güçlendiriyor ve Snapdragon PC ekosisteminin geleceği için oldukça umut verici bir tablo çiziyor.

Peki ya uyumlu olmayan oyunlar?

Microsoft, yerel olarak çalışmayan oyunlar için de bir çözüm sunuyor. Bu oyunlar, Xbox Cloud Gaming (Bulut Oyun) hizmeti aracılığıyla ARM tabanlı cihazlarda oynanabilecek. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının donanım gücünden bağımsız olarak en yeni ve popüler oyunlara erişim sağlayabilecekler. Bu gelişme, Microsoft’un “her ekran bir Xbox” vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor.

ARM tabanlı işlemciler, özellikle güç verimliliği ve uzun pil ömrü gibi konularda Intel ve AMD’ye karşı ciddi bir avantaj sunuyor. Oyun desteğinin de eklenmesiyle birlikte, hem yüksek performans sunan hem de şarja ihtiyaç duymadan saatlerce kullanılabilen yeni nesil dizüstü bilgisayarların önü açılmış oluyor. Bu durum, dizüstü bilgisayar pazarındaki rekabeti tamamen değiştirebilir.

Önümüzdeki dönemde hem oyun desteğinin artması hem de performans tarafında yapılacak optimizasyonlarla birlikte ARM tabanlı cihazların oyuncular için çok daha cazip bir seçenek haline gelmesi bekleniyor. Qualcomm ve Microsoft iş birliğinin, bir Snapdragon PC sahibi olmak isteyen kullanıcılar için oyun oynamayı standart bir özellik haline getireceği kesin gibi görünüyor.

