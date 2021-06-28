Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?

Bu videomuzda elektrik kesinti anlarında hayat kurtarıcı rol üstlenen UPS modellerine göz alıyoruz.

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*Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.

Kesintisiz güç kaynağı anlamına gelen UPS cihazları, elektrik kesintisi ve voltaj değişimlerinde önemli cihazlarınızın etkilenerek bozulmasını önleyen bir yapıda geliştirilmiştir. İçlerinde yer alan aküler sayesinde gerektiği anda size güç desteği sağlarlar.

UPS’ler yapı itibari ile ikiye ayrılır;

– Statik UPS

– Dinamik UPS

Videomuza konu olan statik UPS’ler ise kendi içinde;

Offline UPS

Line Interactive UPS

Online UPS

şeklinde ayrışırlar.

Offline UPS nedir?

Offline UPS şebekeyi direkt olarak aktarır. Ancak elektrik kesintisi durumunda akü devreye girer. Ancak bu aküden güç gelişi sırasında kısa süreli de olsa elektrik kesintisi kullanıcı tarafından hissedilir.

Line Interactive UPS nedir?

Bu UPS ise yine şebeke kesintisi sırasında aküden destek sağlarken, normal kullanımlarda regülatörü üzerinden şebeke elektriğini bağlı olan cihaza aktardığı için voltaj değişimlerinden kaynaklı sorunların da önüne geçmesini sağlar. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır. Line Interactive UPS’ler offline modellerin voltaj regülasyonlu versiyonu olarak bilinmektedir.

Online UPS nedir?

Online modeller ise her zaman OVR ve akü üzerinden bağlı olan cihaza akım sağlar. Bu sayede her koşulda cihaz elektrik almaya devam eder. Elektrik kesintisi sırasında ise güç kaybı olmaz. Ancak akünün sürekli çalışması neticesinde diğerlerine nazaran akü ömrü daha az olabilir ve aynı zamanda sürekli akım olması nedeniyle UPS’in soğuması için fan yer alır. Bu nedenle diğer modellere göre sesli çalışırlar.