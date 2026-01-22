Teknoloji devi Apple, tedarik zincirinde yaşanan devasa bir güvenlik ihlaliyle gündemde. Şirketin en önemli ortaklarından birinin hacklenmesiyle, henüz duyurulmamış ürünlere ait kritik bilgilerin siber korsanların eline geçtiği iddia ediliyor. Peki bu devasa sızıntı, gelecekteki Apple ürünlerini nasıl etkileyecek?

Apple’ın gizli bilgileri siber korsanların elinde

Apple‘ın en büyük montaj ortaklarından biri olan Çin merkezli Luxshare, RansomHub adlı bir grup tarafından gerçekleştirilen büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, şirketin iç sistemlerini şifreleyerek 1 TB’den fazla gizli veriyi çaldıklarını öne sürüyor. Bu veriler arasında Apple’a ait gizli ürün planlarının da yer aldığı belirtiliyor.

Sızdırılan materyallerin, şirketin gelecekteki yol haritasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu söyleniyor. Çalınan dosyalar arasında ayrıntılı 3D CAD ürün modelleri, 2D üretim çizimleri, devre kartı şemaları ve dahili mühendislik PDF’leri gibi son derece hassas bilgiler bulunuyor. Bu durum, teknoloji dünyasında büyük bir endişe yarattı.

Saldırıyı üstlenen RansomHub grubu, olayı ilk olarak 15 Aralık 2025’te kendi sızıntı sitesinde duyurdu. Grup, Luxshare yönetimine kendileriyle pazarlık yapmaları için süre tanıdıklarını ancak bir yanıt alamadıklarını belirtti. Korsanlar ayrıca şirketi, olayı gizlemeye çalışmakla suçlayarak çalınan verileri kamuoyuna açıklama tehdidinde bulundu.

Sızıntının kanıtları ortaya çıktı

Siber güvenlik uzmanları, saldırganların iddialarını kanıtlamak için paylaştığı bazı veri örneklerini inceledi. İncelemeler sonucunda, belgelerin Apple projeleriyle bağlantılı Luxshare dokümanları olduğu anlaşıldı. Bu materyaller, Apple ile Luxshare arasındaki gizli onarım prosedürlerini ve lojistik iş akışlarını detaylandırıyor.

Çalınan verilerin 2019’dan 2025’e kadar geniş bir zaman dilimini kapsaması, henüz piyasaya sürülmemiş ürünlere ait bilgilerin de sızdırılmış olma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, Apple’ın rekabet avantajını ciddi şekilde riske atabilir. Verilerin kötüye kullanılması, ürünlerin tersine mühendislikle kopyalanması veya sahte üretim gibi sonuçlar doğurabilir.

Sızıntı sadece ürün bilgilerini değil, aynı zamanda projelerde yer alan kişilerin tam adları, unvanları ve e-posta adresleri gibi kişisel verileri de içeriyor. Bu durum, çalışanlara yönelik oltalama saldırıları veya diğer güvenlik ihlalleri için ek bir risk oluşturuyor. Olayla ilgili olarak ne Apple ne de Luxshare tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

