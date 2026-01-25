1980’li yılların unutulmaz çizgi film serisi He-Man, Amazon MGM Stüdyoları tarafından hazırlanan yeni filmiyle geri dönüyor. Yıllardır geliştirme aşamasında olan ve hayranları tarafından merakla beklenen yapımdan ilk uzun fragman nihayet paylaşıldı. Peki, yeni Masters of the Universe filmi bizlere neler vaat ediyor?

Yeni Masters of the Universe filminin konusu ne?

Yayınlanan ilk fragman, filmin He-Man için bir başlangıç hikayesi anlatacağını gözler önüne seriyor. Yeni Masters of the Universe filminin konusu, Eternia Prensi Adam’ın henüz 10 yaşındayken Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Astronot olan annesi Kraliçe Marlena tarafından, Skeletor’un güçlerinden korunması için Dünya’ya gönderilen Adam, burada sıradan bir ofis çalışanı olarak hayatını sürdürüyor.

Büyümüş olan Adam, sihirli kılıcını bularak “evine dönmenin yolunu” aramaktadır. Tam da bu noktada Teela ortaya çıkar ve onu bir uzay gemisiyle anavatanı Eternia’ya geri götürür. Fragmandan anladığımız kadarıyla bu yolculuk, Adam’ın gerçek sihirli kılıcın gücünü keşfetmesi ve Skeletor ile yüzleşmesiyle devam edecek.

Bu yeni uyarlama, neredeyse yirmi yıldır geliştirme cehenneminde sıkışıp kalmıştı. Proje, Warner Bros. ve Sony Pictures gibi stüdyolar arasında el değiştirdikten sonra Netflix’e geçmiş, ancak bütçe endişeleri nedeniyle orada da iptal edilmişti. Sonunda Amazon MGM’in devreye girmesiyle proje hayata geçebildi.

Devler Ligi gibi oyuncu kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda Bumblebee ve Kubo and the Two Strings gibi yapımlardan tanıdığımız Travis Knight oturuyor. Oyuncu kadrosu ise adeta bir yıldızlar geçidi.

He-Man karakterine Nicholas Galitzine hayat verirken, filmin kötü karakteri Skeletor’u ise Jared Leto canlandırıyor.

Diğer önemli roller ise şöyle:

Kadrodaki diğer dikkat çeken isimler arasında Teela rolünde Camila Mendes, Skeletor’un yardımcısı Evil-Lyn rolünde Alison Brie, Man-at-Arms olarak Idris Elba ve Büyücü (Sorceress) rolünde Morena Baccarin yer alıyor. Bu güçlü kadro, Masters of the Universe evrenine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Daha önce 1987 yılında Dolph Lundgren’in başrolünde çektiği bir film daha olmuş, ancak bu yapım hem eleştirel hem de ticari anlamda büyük bir başarısızlık yaşamıştı. Yeni Masters of the Universe filminin, bu kötü mirası unutturarak serinin hayranlarını memnun etmesi bekleniyor. Film, 5 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni He-Man filmi için beklentileriniz neler?