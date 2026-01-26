Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Motorola, Edge serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan Motorola Edge 70 Fusion, popüler performans testi platformu Geekbench’te ortaya çıkarak bazı önemli teknik detaylarını gözler önüne serdi. Peki, Geekbench testi yeni Motorola Edge 70 Fusion hakkında hangi teknik detayları ortaya çıkardı?

Motorola Edge 70 Fusion işlemcisiyle kafa karıştırdı

Geekbench veritabanında yer alan bilgilere göre, Motorola Edge 70 Fusion modelinin kalbinde yer alacak işlemci oldukça dikkat çekici. Test sonuçları, bir adet 2.71GHz, üç adet 2.4GHz ve dört adet 1.8GHz hızında çalışan çekirdeklere sahip bir yonga setini işaret ediyor. Bu yapı, doğrudan Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 4 modelini akıllara getiriyor. Ancak bu durum, daha önceki sızıntılarla çelişiyor. Zira önceki iddialar, Motorola‘nın bu cihazda Snapdragon 7s Gen 3 kullanacağını öne sürüyordu.

İşlemci konusundaki bu belirsizlik, cihazın performans segmentindeki konumunu da merak konusu haline getiriyor. Teste giren prototipte ayrıca 12 GB RAM kapasitesi ve Android 16 işletim sistemi görülüyor. Android 16 detayı, test aşamasındaki bir cihaza işaret etse de telefonun piyasaya çıktığında güncel Android sürümüyle gelmesi bekleniyor.

Diğer sızdırılan özellikler neler?

Geekbench sızıntısı işlemci ve RAM gibi detaylara odaklansa da, daha önceki raporlar cihaz hakkında kapsamlı bir tablo çizmişti. İddialara göre Motorola Edge 70 Fusion, dört tarafı kavisli 6.78 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Bu ekranın 144Hz yenileme hızı ve 5,200 nit gibi oldukça yüksek bir tepe parlaklık değeri sunacağı ve Gorilla Glass 7i ile korunacağı belirtiliyor.

Depolama tarafında 256 GB’lık tek bir seçenek sunması beklenen telefonun, kamera yetenekleri de iddialı. Cihazın arkasında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Motorola Edge serisinin genel kamera başarısı düşünüldüğünde, bu modelin de segmentinde iyi bir performans sunması muhtemel görünüyor.

Cihazla ilgili en çarpıcı iddialardan biri ise batarya kapasitesi. Söylentilere göre telefonda tam 7,000 mAh kapasiteli dev bir batarya yer alacak. Bu devasa bataryanın 68W kablolu hızlı şarj desteğiyle besleneceği de gelen bilgiler arasında. Bu özellik, Motorola Edge 70 Fusion modelini rakiplerinden ayıran en önemli kozlardan biri olabilir.

