Geçtiğimiz yıl kendi donanım birimlerine ağırlık vermeye başlayan Xiaomi, amiral gemisi serisi için yeni adımlar atıyor. Sızıntılara göre, aralık ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Ultra modelinin özel bir varyantı, markanın kendi ürettiği Xring O3 çip ile piyasaya sürülecek. Peki sadece Çin pazarına özel kalacağı belirtilen bu donanım hamlesi kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 18 Ultra ve işlemci stratejisi

Sektör kaynaklarından Yogesh Brar’ın paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 18 Ultra için planlanan bu özel sürüm küresel pazara çıkmayacak. Şirket, standart sürümü Snapdragon 8 Elite ile çalışan Xiaomi 15 Pro’nun ardından, yaklaşık bir yıl önce kendi tasarımı Xring O1 çipli Xiaomi 15S Pro modelini tanıtmıştı. Benzer bir stratejinin bu yılın sonunda duyurulacak yeni nesil Ultra modelinde de uygulanması bekleniyor.

Xring O1 işlemcisi daha önce akıllı telefonun yanı sıra Xiaomi Pad 7 Ultra ve Pad 7S Pro 12.5 tablet modellerinde de yer almıştı. Öte yandan sızıntılar, yeni nesil işlemcinin ilk olarak ağustos ayında tanıtılacak Xiaomi Mix Fold 5 katlanabilir telefonunda karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Kendi işlemcisini daha fazla modelde kullanmak, şirketin donanım bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

Lhasa kod adlı çipin teknik detayları

Xiaomitime tarafından ortaya çıkarılan verilere göre, “Lhasa” kod adını taşıyan Xring O3 çip, işlemci mimarisinde yapısal değişimler barındırıyor. Önceki nesil O1 modeli; iki Cortex-X925 (prime), iki Cortex-A725 (titanium), dört düşük frekanslı A725 (büyük) ve iki Cortex-A520 (küçük) olmak üzere dört katmanlı bir donanıma sahipti. Yeni tasarımda ise şirket “büyük” olarak adlandırılan katmanı devreden çıkarıyor.

Plana göre, Xring O3 içindeki “küçük” çekirdekler saat hızı artırılarak önceki serinin “büyük” çekirdeklerinin rolünü üstlenecek. Henüz çekirdek sayısı netleşmeyen “prime” kümesinin ise 4GHz barajını aşması öngörülüyor. Teknik veriler, yeni işlemcinin ARM C1 mimarisini temel alabileceğine işaret ediyor.

Grafik tarafında da frekans artışları dikkat çekiyor. İşlemcinin GPU saat hızının 0.3GHz artırılacağı, bunun da yüzde 25’lik bir sıçramaya denk geldiği belirtiliyor. Grafik biriminin tasarımı henüz kesinleşmese de, ARM Mali G925’in halefi konumundaki G1-Ultra’nın kullanılması muhtemel görünüyor. RAM hızlarında ise önceki modele kıyasla bir değişiklik planlanmıyor.

In-house çip nedir?

Bir teknoloji şirketinin, dış tedarikçiler yerine doğrudan kendi cihazları için kendi bünyesinde tasarlayıp geliştirdiği işlemcilere in-house çip adı verilir. Bu yöntem, markalara donanım ve yazılım uyumunda tam kontrol imkanı tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin kendi çiplerini üretme hamlesi rakiplerine karşı avantaj sağlar mı?