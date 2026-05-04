Hindistan pazarında 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifelerle birlikte telefon fiyatları ciddi bir tırmanışa geçti. OnePlus, Nothing, Xiaomi ve Realme gibi üreticiler, cihazlarında 1.000 Rupi ile 5.000 Rupi arasında değişen oranlarda zam uyguladı. Peki donanım dünyasındaki bu ani artışın arkasında yatan temel etkenler neler?

Yapay zeka talebi telefon fiyatları üzerinde baskı kuruyor

Telefon fiyatları cephesindeki bu yükselişin ana nedeni, DRAM ve NAND depolama gibi bileşenlerin tedarik maliyetlerindeki artış olarak gösteriliyor. Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin devasa bellek kaynaklarına ihtiyaç duyması, küresel çaptaki arz-talep dengesini bozuyor.

Üreticiler karlı olan Yüksek Bant Genişliği Belleği (HBM) üretimine yönelirken, akıllı telefon pazarı için ayrılan bellek arzı daralıyor. Bellek maliyetleri artık yonga seti maliyetleriyle yarışır duruma geldi. Firmalar bu noktada ya özellikleri kısmak ya da fiyatları yukarı çekmek zorunda kalıyor.

Nothing modellerinde güncel durum

Önceki dönemlerde uygun fiyat stratejisi izleyen Nothing, en yüksek artışları uygulayan markalar arasında yer aldı. Markanın Phone (4a) ve Phone (3a / Lite) serilerinde 3.000 Rupi artış gözlemlenirken, Pro varyantında bu fark 5.000 Rupi seviyesine ulaştı.

Nothing Phone (4a) Pro – Başlangıç: 44.999 Rupi

OnePlus amiral gemileri

OnePlus 15 serisi de artan bellek maliyetlerinden etkilendi. Cihazın başlangıç varyantında 5.000 Rupi artış yaşanırken, daha yüksek kapasiteli seçeneklerde fark 6.000 Rupi seviyesini buldu. OnePlus 15R modelinde ise 2.500 Rupi civarında bir güncelleme yapıldı.

OnePlus 15 – Başlangıç: 77.999 Rupi

Realme tarafındaki fiyatlandırma

Realme markası giriş cihazlarından orta segmente kadar geniş bir yelpazede tarife değişikliğine gitti. Bazı cihazlarda sabit 1.000 Rupi artış görülürken, Realme 16 Pro serisi gibi modellerde zam miktarı 5.000 Rupi’ye kadar ulaştı.

Xiaomi Redmi serisi etiketleri

Xiaomi çatısı altındaki Redmi Note 15 Pro serisinde pazarın genel baskısını yansıtan bir artış gerçekleşti. Modellerin başlangıç seçeneklerinde 2.000 Rupi seviyesinde fiyat artışı yaşandı.

Redmi Note 15 Pro – Başlangıç: 31.999 Rupi

Redmi Note 15 Pro+ – Başlangıç: 39.999 Rupi

Tüketiciler için daralan bütçe makası

Ortaya çıkan tablo, telefon fiyatları özelinde uygun maliyetli cihazlar ile orta segment arasındaki farkın kapanmasına yol açıyor. Cihaz almayı planlayan kullanıcıların banka kampanyaları veya özel indirim etkinliklerini değerlendirmesi öneriliyor. İlerleyen dönemde yeni fiyat artışlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

HBM nedir?

Verilerin işlemci ile bellek arasında yüksek hızda aktarılmasını sağlayan bellek teknolojisidir. Yapay zeka hesaplamaları ve veri merkezleri gibi yüksek performans gerektiren alanlarda tercih edilir.

