Samsung’un gelecek nesil amiral gemisi cihazlarına dair söylentiler şekillenmeye başladı. Gündeme gelen son sızıntılara göre, yeni Galaxy Z Fold 8 S Pen desteği barındırmayacak. Peki, markanın popüler katlanabilir telefon serisinde neden bu özel donanımdan vazgeçiliyor?

İnce tasarım vizyonu ve Galaxy Z Fold 8 S Pen desteği

Beklentiler, Galaxy Z Fold 8 S Pen desteği sunmadan piyasaya çıkacağı yönünde yoğunlaşıyor. Samsung, bir önceki nesil olan Galaxy Z Fold 7 modelinde cihazı ciddi oranda inceltmek amacıyla bu donanımdan tamamen feragat etmişti. Kapalı haldeyken 8.99 mm kalınlığa kadar düşen bu cihaz, markanın tasarım çizgisinin değiştiğini açıkça gösteriyor.

Ekran yapısını daraltmak için cihazdan çıkarılan asıl parça, dijitalleştirici adı verilen özel bir katman olarak biliniyor. Bu donanım; avuç içi reddi, basınç hassasiyeti ve özel kalem girişine olanak tanıyor. Ekran paneline zorunlu bir kalınlık eklediği için, Samsung’un daha ince cihaz üretme stratejisiyle örtüşmüyor. Mevcut iddialar, yeni modelin çok daha ince bir gövdeyle geleceğini belirtiyor.

Eğer Samsung bu donanımı geri getirmek isteseydi, ekrana dijitalleştirici katmanını yeniden eklemesi ve cihazı kalınlaştırması gerekecekti. Ancak üretim bandından sızan bilgiler, şirketin kalınlık değerlerini artırmak yerine daha da düşürme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Önceki modeller ve S Pen kısıtlamaları

Şirketin kalem donanımını destekleyen son katlanabilir modeli, kapalı haldeyken 12.1 mm kalınlık sunan Galaxy Z Fold 6 idi. Dijitalleştirici ekran katmanının çıkarıldığı ilk cihaz ise, sadece Güney Kore’ye özel üretilen ve Çin’de farklı bir isimle satılan Galaxy Z Fold Special Edition versiyonu oldu. Bu veriler, şirketin yıllardır daha ince ama kalemsiz cihazlar geliştirmeye yönelik bir altyapı hazırladığını doğruluyor.

Kalem kullanımı, form faktörü nedeniyle katlanabilir serilerde her zaman zorlayıcı bir deneyim sundu. Dahili bir yuvaya sahip olmaması, kullanıcıları S Pen Pro veya S Pen Fold Edition taşımak için kalın kılıflar kullanmaya mecbur bırakıyordu. Ayrıca iç ekranın hassas yapısı, kalemi sert bastırma durumunda kalıcı piksel hasarlarına zemin hazırlıyordu.

Sızdırılan özelliklere göre yeni cihazın ekranı, sıradan üçüncü taraf pasif kalemlere tepki verebilecek. Ancak cihaz, tescilli donanımın gerektirdiği hassas basınç teknolojilerinden tamamen yoksun olacak.

Alternatif arayanlar için seçenekler

Donanımsal bir kaleme mutlaka ihtiyaç duyan kullanıcıların, mevcut Galaxy Z Fold 6 veya tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra modellerine yönelmesi gerekebilir. Sadece kalem destekli bir katlanabilir yapı arayanlar için ise yeni Motorola Razr Fold dikkate değer bir alternatif oluşturuyor. Kalem desteği olmamasına rağmen Galaxy Z Fold 7, markanın pazarında sunduğu en güncel seçenek olmaya devam ediyor.

Dijitalleştirici (Digitizer) nedir?

Dokunmatik ekranların altına yerleştirilen, parmak dokunuşlarını ve özel kalem hareketlerini algılayarak dijital sinyallere dönüştüren donanım katmanıdır. Basınç duyarlılığı sağlayarak ekran üzerindeki çizim veya not alma deneyimini gerçeğe en yakın hale getirir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefonlarda incelik uğruna kalem desteğinden vazgeçilmesi mantıklı bir adım mı?