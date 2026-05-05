Galaxy S25 için One UI 8.5 dağıtımı ne zaman başlayabilir?

Galaxy S25 serisi, kararlı One UI 8.5 güncellemesi için yeniden gündemde. Şirketin bu sürümü nisan ayının sonunda sunacağı düşünülüyordu, fakat o beklenti karşılık bulmadı ve şimdi gözler yeni sızıntılara çevrildi.

X üzerindeki paylaşımlarıyla bilinen @theonecid, One UI 8.5 dağıtım takvimi hakkında yeni bir tarih verdi. İddiaya göre Galaxy S25 serisiyle birlikte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 için güncelleme 8 Mayıs civarında başlayabilir.

Bu bilginin bir operatörün dağıtım planına dayandığı belirtiliyor. Sızıntıda geçen tarihler Kanada için geçerli kabul ediliyor; eğer bu doğruysa, daha geniş bir küresel dağıtımın da aynı döneme yakın başlaması mümkün görünüyor.

Samsung tarafında bir topluluk moderatörü de beta takvimlerinin nihai karar verilene kadar değişebileceğini, test sürecine göre zamanlamanın kayabileceğini söylemişti. Bu yaklaşım, şirketin daha önce işaret edilen 30 Nisan tarihini neden kaçırmış olabileceğine de açıklama getiriyor.

Yine de burada resmi bir duyurudan değil, sızıntı ve destek ekibi yorumlarından söz edildiğini unutmamak gerekiyor. Samsung, kararlı One UI 8.5 için net bir çıkış tarihi paylaşmadığı için gecikme konusunda kesin bir beklenti kurmak zor.

SammyFans’in paylaştığı ayrı bir değerlendirmede ise güncellemenin 4 Mayıs’ta Güney Kore’de başlayabileceği öne sürüldü. Bu senaryo, önce yerel dağıtımın açılıp ardından diğer pazarlara yayılma ihtimalini gündeme getiriyor.

One UI 8.5 nedir?

One UI, Samsung’un Android tabanlı arayüz katmanı için kullandığı isimdir. Sürüm numarası yükseldikçe arayüzde yeni özellikler, tasarım değişiklikleri ve sistem iyileştirmeleri görülebilir. One UI 8.5 de bu kapsamda, desteklenen Samsung telefonlara gelecek bir yazılım güncellemesi olarak öne çıkıyor.

Galaxy S25 kullanıcıları için bu gecikme, özellikle yeni özellikleri ve kararlılık iyileştirmelerini bekleyenler açısından önemli. Güncelleme takvimi netleşene kadar en güvenilir yol, Samsung’un resmi açıklamasını izlemek olacak.

