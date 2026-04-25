Akıllı telefon pazarında artan donanım maliyetleri, birçok üreticiyi zorlarken Güney Koreli teknoloji devi farklı bir tablo çiziyor. Gelen son raporlar, yeni Samsung S26 serisinin beklenenden çok daha yüksek bir talep gördüğünü ortaya koyuyor. Özellikle baz modellere uygulanan Galaxy S26 fiyat artışına rağmen, tüketicilerin seriye olan ilgisi azalmış görünmüyor. Peki, yüksek fiyatlara rağmen Galaxy S26 serisi bu satış başarısını nasıl elde etti?

Galaxy S26 satışları Amerika pazarında ivme kazandı

Yeni Galaxy S26 modelleri, satışa sunulduğu ilk haftalarda pazarın genel durgunluğuna meydan okuyan rakamlar elde etti. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son pazar verilerine göre, cihazlar Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk üç hafta içinde bir önceki nesle kıyasla yüzde 29 oranında daha fazla satış hacmine ulaştı. Küresel çapta artan bellek ve bileşen maliyetleri nedeniyle akıllı telefon satışlarının yavaşlayacağı öngörülüyordu.

Ancak teknoloji devi, bu karamsar tabloyu kendi lehine çevirmeyi ve satış projeksiyonlarını aşmayı başardı. Araştırma detaylarına bakıldığında, toplam perakende satışların yüzde 71’lik devasa bir kısmını doğrudan Galaxy S26 Ultra modeli oluşturuyor. Bu etkileyici oran, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra’nın toplam payından yaklaşık yüzde 10 daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

Standart modellerin fiyat artışı tepe modele yaradı

Tüketicilerin orantısız bir şekilde tepe modele yönelmesinin en büyük nedeni ise alt modellere uygulanan yeni fiyatlandırma stratejisi olarak öne çıkıyor. Marka, standart Galaxy S26 ile Galaxy S26 Plus versiyonlarının satış fiyatında 100 dolarlık bir artışa gitti. Buna karşın serinin en güçlü cihazı olan Ultra versiyonu, geçtiğimiz yılki fiyatını koruyarak kullanıcılar için psikolojik bir avantaj sağladı.

Alt modellerin aksine, 1.300 dolarlık fiyat etiketini değiştirmeyen Ultra versiyonu, kullanıcılar için çok daha cazip bir amiral gemisi haline geldi. Cihazın bu denli yoğun ilgi görmesinin tek nedeni elbette sadece fiyat konumlandırması değil. Raporlar, donanım tarafında yeni eklenen “Privacy Display” özelliğinin, kullanıcıların üst düzey modele geçiş yapmasını doğrudan teşvik eden ana yeniliklerden biri olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte cihazın Amerika pazarındaki yayılımını hızlandıran dış faktörler de bulunuyor. AT&T ve T-Mobile gibi önde gelen operatörlerin amiral gemisi için sunduğu agresif değişim kampanyaları, 1.300 dolarlık cihazın erişilebilirliğini ciddi ölçüde artırıyor. Teknoloji basınının önde gelen mecralarından Android Central analistleri de, sunulan bu kampanyalar ve anlamlı özellikler bütününün Ultra modelini yılın en akıllıca yatırımı yaptığını belirtiyor.

Gözler yeni katlanabilir modellere çevriliyor

Sektördeki maliyet artışlarının tüketici alışkanlıklarını nasıl şekillendireceği merak edilirken, dikkatler şimdiden yakın zamanda tanıtılması beklenen katlanabilir telefon modellerine yönelmiş durumda. Güney Koreli teknoloji şirketinin, pazar payını genişletmek amacıyla yeni cihazlarını çok yakında duyurması bekleniyor. Sızıntılara göre şirket, Apple cephesinden gelmesi muhtemel iPhone Fold cihazına doğrudan rakip olacak yepyeni bir “Wide Fold” modeli üzerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Privacy Display nedir?

Cihaz ekranının yalnızca tam karşıdan bakıldığında net görünmesini sağlayan, yan açılardan bakıldığında ise ekran içeriğini karartarak etraftaki kişilerin özel bilgileri okumasını engelleyen bir donanım veya yazılım tabanlı güvenlik özelliğidir.

