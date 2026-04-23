Mike Rockwell, teknoloji dünyasında Apple Vision Pro projesinin arkasındaki mimar ve lider olarak tanınıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, şu an Siri’yi yeniden yapılandırma görevini yürüten Rockwell, gelecek yıl gibi yakın bir tarihte şirketten ayrılmayı veya danışmanlık rolüne geçmeyi planlıyor. Teknoloji devinin en önemli donanım ve yazılım projelerinde kritik roller üstlenen bu ismin gidiş hazırlığı, akıllarda birçok soru işareti bırakıyor. Peki, Apple çatısı altında uzun süredir devrimsel projeler yürüten bir yöneticiyi bu noktaya getiren ana sebepler neler?

Mike Rockwell ve Apple Vision Pro Geleceği

Mike Rockwell için işlerin planlandığı gibi gitmediği iddia ediliyor. Rockwell, mevcut pozisyonunda yazılım şefi Craig Federighi’ye rapor vermek zorunda olmaktan dolayı bazı çekinceler yaşıyor. İddialara göre deneyimli yönetici, kendisine sunulandan çok daha geniş bir yetki alanı ve sorumluluk bekliyor. Geçmişte, başa takılan giyilebilir cihazların iPhone sonrası dönemin temeli olacağı varsayımıyla, Rockwell’in şirketin ürün ve yapay zeka yol haritasını belirleyen bir “Teknoloji Başkanı” (CTO) pozisyonuna getirilmesi gündemdeydi. Ancak Apple Vision Pro modelinin piyasadaki performansı bu yükseliş grafiğini değiştirdi.

Karma gerçeklik başlığının ana akım bir kitleye ulaşmakta zorlanması, Rockwell’in konumunu daha karmaşık bir hale getirdi. Apple Vision Pro için belirlenen 3.499 dolarlık yüksek fiyat etiketi ve cihazın fiziksel ağırlığı, tüketicilerin bir kısmının ürüne mesafeli yaklaşmasına neden oldu. Şirket hala akıllı gözlükler ve farklı giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmaya devam etse de, Rockwell için çizilen o parlak tablo şu an için biraz daha belirsiz bir hal almış durumda. Bu durumun, yöneticinin kariyer hedefleriyle örtüşmediği öne sürülüyor.

Siri Projesi ve iOS 27 Beklentisi

Rockwell, Mart 2025’te büyük bir görev değişimiyle Siri projesinin başına geçti. Tim Cook, eski yapay zeka şefi John Giannandrea yönetimindeki çalışmalara olan güvenini kaybetmesinin ardından sesli asistanı bu ekibe devretmişti. Gurman’ın raporuna göre Rockwell, iOS 27 ile gelmesi beklenen kapsamlı Siri güncellemesini tamamlamadan şirketten ayrılmayı düşünmüyor. Bu büyük yazılım revizyonunun Siri’ye bağımsız bir uygulama yapısı, yeni bir tasarım dili, Dinamik Ada entegrasyonu ve özel bir “Siri’ye Sor” butonu getirmesi bekleniyor.

Yönetim Kademesinde Büyük Değişim Kapıda

Apple içinde yaşanan bu hareketlilik sadece Rockwell ile sınırlı değil. Eylül ayında John Ternus’un CEO’luk görevini Tim Cook’tan devralmaya hazırlanmasıyla birlikte birçok üst düzey yönetici kendi geleceğini sorguluyor. Perakende ve İnsan Kaynakları şefi Deirdre O’Brien’ın emekliliği düşündüğünü çalışma arkadaşlarına ilettiği, hükümet ilişkileri başkanı Kate Adams’ın ise bu yılın sonlarında emekli olacağı konuşuluyor. Ayrıca pazarlama müdürü Greg Joswiak, App Store şefi Phil Schiller ve servisler şefi Eddy Cue gibi isimlerin şirketteki 40. yıllarına yaklaşıyor olması, Ternus döneminde çok daha fazla ayrılığın yaşanabileceğine işaret ediyor.

Donanım tarafında ise bu yıl Apple Watch için büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Ancak yeni bir HomePod, güncellenmiş HomePod mini ve Apple TV modellerinin ürün yelpazesine eklenmesi öngörülüyor. Yazılım cephesinde ise WWDC etkinliğinde tanıtılacak olan macOS 27 ve iOS 27 üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu güncellemelerin özellikle gelecekteki katlanabilir iPhone modelleri için optimizasyonlar ve yapay zeka odaklı geliştirmeler içereceği belirtiliyor.

Apple Vision Pro nedir?

Apple tarafından geliştirilen, kullanıcının çevresindeki dünyayı dijital içeriklerle birleştiren gelişmiş bir karma gerçeklik başlığıdır. Yüksek çözünürlüklü ekranları ve sensör sistemleriyle hem artırılmış gerçeklik hem de tam sanal gerçeklik deneyimi sunar.

