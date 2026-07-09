Oyun tarihinin en çok beklenen yapımları arasında ilk sırada yer alan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için geri sayım sürerken, yapımcı şirket Rockstar Games cephesinde beklenmedik bir yasal kriz patlak verdi. Avustralya’nın yürürlüğe koyduğu yeni çevrimiçi güvenlik yasaları, GTA 6’nın ülkedeki kaderini ve Rockstar’ın finansal tablosunu doğrudan tehdit ediyor. Yetişkinlere yönelik içerik barındıran dijital ürünlere getirilen zorunlu yaş doğrulama sistemi, oyun devini milyarlarca dolarlık bir riskle baş başa bıraktı.

Avustralya’da Yeni Dönem: R18+ İçeriklere Sıkı Denetim

Avustralya hükümeti, çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla dijital platformlardaki kuralları radikal bir şekilde sıkılaştırdı. Yeni mevzuata göre, ülkede R18+ (Yetişkinlere Yönelik) sınıflandırmasına giren her türlü dijital içerikli ürüne erişilmeden önce, kullanıcının reşit olduğunun resmi olarak doğrulanması gerekiyor.

GTA 6 henüz Avustralya Sınıflandırma Kurulu tarafından nihai bir derecelendirme almamış olsa da serinin geçmişi, barındırdığı temalar, şiddet ve yetişkin ögeleri göz önüne olduğunda oyunun kesinlikle R18+ kategorisinde yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da Avustralyalı oyuncuların GTA 6’ya giriş yapabilmek için resmi bir yaş doğrulama adımından geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

İhlal Başına 49.5 Milyon Avustralya Doları Ceza

Bu yasal düzenleme sadece oyuncuları değil, doğrudan yayıncı şirket olan Rockstar Games’i de çok büyük bir mali kıskaca alıyor. Avustralya Çevrimiçi Güvenlik Komisyonu tarafından belirlenen kurallara göre; geçerli yaş doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen, altyapıyı eksik kuran veya çocukların oyuna erişmesini engelleyemeyen şirketlere göz açtırılmayacak.

Yasalara uyulmaması durumunda Rockstar Games, saptanan her bir ihlal ve açık için 49.5 milyon Avustralya dolarına kadar ulaşabilecek devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek. Milyonlarca oyuncunun sisteme dahil olacağı düşünüldüğünde, bu durum şirketin bölgedeki tüm kârlılığını yasal cezalara kurban etmesine yol açabilir.

Ehliyetle Kimlik Doğrulama Gündemde: Oyuncular Tedirgin

Yaş doğrulama sürecinin teknik olarak nasıl işleyeceği ise hem Avustralya’daki oyun topluluğu hem de Rockstar için büyük bir soru işareti. Şu an için en güçlü senaryolar arasında kullanıcıların resmi ehliyet veya pasaport numaralarını sisteme girmeleri yer alıyor.

Ancak bu durum siber güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor:

Veri Gizliliği Riski: Oyuncular, doğrudan Rockstar Games’e veya aracı bir platforma resmi kimlik bilgilerini yükleme fikrine oldukça mesafeli yaklaşıyor. Olası bir veri sızıntısında milyonlarca kişinin kimlik bilgilerinin siber korsanların eline geçme riski bulunuyor.

Alternatif Yöntemler: Rockstar’ın, kişisel verileri doğrudan kendi sunucularında saklamadan, üçüncü taraf güvenli doğrulama protokolleri aracılığıyla kullanıcının sadece yaş şartını karşılayıp karşılamadığını onaylayan ara çözümler (üçüncü parti dijital kimlik doğrulayıcılar vb.) üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

Çevrimiçi ve Hikâye Modu Ayrımı Belirsiz

Düzenlemenin oyunun hangi dinamiklerini kapsayacağı henüz netlik kazanmadı. GTA 6’nın ilk etapta sadece tek oyunculu (hikâye) moduyla piyasaya sürüleceği bilinse de mevcut GTA Online altyapısı zaten hâlihazırda bazı ülkelerde kimlik doğrulama sistemlerini test ediyor. Avustralya’daki yeni kanunların oyunun tamamen internetten bağımsız çalışan hikâye moduna mı, yoksa daha sonra eklenecek olan çevrimiçi çok oyunculu moduna mı (veya her ikisine birden mi) uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

Rockstar Games, bölge bazlı bu katı yaş kısıtlamalarını ve teknik altyapıyı oyuna nasıl entegre edeceğine dair henüz resmi bir strateji paylaşmadı. Ancak şirketin küresel çıkış takvimini aksatmamak adına Avustralya hükümeti ile dirsek teması halinde olduğu belirtiliyor.