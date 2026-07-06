En sevilen video serilermizden olan dörtlü video kıyaslama serisinde bu sefer amiral gemi serisini konuk ediyoruz. Türkiye’de satılan dikkat çekici amiral gemilerinden iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, yakın zamanda Türkiye’de de satışa çıkacak olan vivo X300 Ultra ve Türkiye’de satılmayacağı kesin gözüyle bakılan OPPO Find X9 Ultra ile beraber arka ve ön kamera performanslarında değerlendiriyoruz.

Sizler de bu cihazların 4K 60 fps video kaydı tarafındaki sunduğu detayları ve performans değerlendirmelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın!

#iPhone17ProMax #Xiaomi17Ultra #vivoX300Ultra