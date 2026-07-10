Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise lider otomotiv gruplarından biri olan Volkswagen (VW) Grubu, tarihindeki en kapsamlı ve agresif yeniden yapılanma hamlesini duyurdu. Perşembe günü gerçekleştirilen kritik denetleme kurulu toplantısının ardından sızan ve resmi hedeflerle desteklenen yeni strateji planı, otomotiv dünyasında şok etkisi yarattı. Marka; artan maliyet baskısı, Çinli üreticilerin agresif küresel yükselişi ve düşen kârlılık oranları nedeniyle model sayısını yarı yarıya azaltma ve üretim kapasitesini dramatik ölçüde düşürme kararı aldı.

Model Yelpazesi ve Donanım Opsiyonları Budanıyor

Bünyesinde Audi, Porsche, Skoda, Seat, Cupra, Bentley ve Lamborghini gibi dev markaları barındıran grup, operasyonel karmaşıklığı azaltmak adına ürün gamında tarihi bir temizliğe gidiyor:

Model Sayısı: Küresel çapta sunulan tüm araç modelleri, 2030 yılına kadar kademeli olarak yüzde 50 oranında (yarı yarıya) azaltılacak.

Hayatta Kalma Kriteri: Yeni dönemde yalnızca yüksek satış hacmine ulaşan ve şirkete güçlü kâr marjı bırakan ana modellere odaklanılacak; düşük performans gösteren niş modeller üretimden kaldırılacak.

Opsiyonlarda %75 Azalma: Fabrika üretim hatlarındaki karmaşıklığı ve maliyetleri düşürmek amacıyla, üretimde kalan modeller için sunulan kişiselleştirilebilir donanım ve kombinasyon opsiyonları da yüzde 75 oranında azaltılacak.

Üretim Kapasitesi 9 Milyon Araca Düşürülüyor

Yeniden yapılanma planının en somut adımlarından biri de küresel üretim hedeflerinin küçültülmesi oldu. Volkswagen, yıllık araç üretim kapasitesini 10 milyon adet seviyesinden 9 milyon adede düşüreceğini açıkladı. Bu rakamın, Covid-19 pandemisi öncesinde 12 milyon adet seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, Alman devinin ne kadar büyük bir ölçek küçültmesine gittiği daha net anlaşılıyor.

CEO Oliver Blume, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Son on iki ayda küresel makroekonomik durum kötüleşmeye devam etti. Bu yüzden şimdi, gecikmeden sert ve kararlı adımlarla harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

100 Bin Kişilik İşten Çıkarma ve Fabrika Kapatma İddiası Sektörü Karıştırdı

Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı gün, Alman basınında ve sendika kulislerinde dolaşan iddialar Almanya’da büyük bir infiale neden oldu.

İstihdam Riski: CEO Oliver Blume tarafından hazırlanan taslak planda, grup genelindeki iş gücünün yüzde 15’inden fazlasına denk gelen 100 bin çalışanın işten çıkarılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

Fabrika Kapatma: Maliyet kesintileri kapsamında Almanya’daki dört stratejik fabrikanın (Zwickau, Emden, Hanover ve Neckarsulm) tamamen kapatılmasının masada olduğu iddia edildi.

Her ne kadar Volkswagen yönetimi resmi açıklamasında bu radikal işten çıkarma ve fabrika kapatma iddialarını henüz doğrulamamış, görüşmelerin sürdüğünü belirtmiş olsa da işçiler ve güçlü işçi sendikası IG Metall, Wolfsburg’daki genel merkez başta olmak üzere birçok tesiste geniş çaplı protestolar başlattı.

Finansal Çöküş ve Çin Baskısı Kapıyı Çaldı

Volkswagen’i bu tarihi küçülme kararına iten mali tablo ise oldukça düşündürücü. Açıklanan son verilere göre Volkswagen Grubu’nun Mart 2026 çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 1,56 milyar euroya geriledi. Şirketin toplam gelirleri de yüzde 2 azalarak 75,7 milyar euro oldu.

Bu çöküşün arkasındaki majör tetikleyiciler ise şu şekilde sıralanıyor:

Çin Pazarı Kaybı: BYD, Geely ve Xiaomi gibi yerel markaların agresif elektrikli araç (EV) fiyatlandırmaları karşısında Volkswagen’in Çin’deki satışları yüzde 20 oranında sert bir düşüş yaşadı.

Avrupa’daki Maliyetler: Avrupa genelinde, özellikle de Almanya’da kalıcı hale gelen yüksek enerji fiyatları ve artan işçilik maliyetleri fabriklardaki üretim marjlarını eritti.

ABD Gümrük Tarifeleri: ABD’nin yürürlüğe koyduğu yüzde 25’lik yeni gümrük tarifeleri, grubun en kârlı kollarından olan Porsche biriminin Kuzey Amerika operasyonlarını ciddi şekilde baltaladı.

Alman hükümetinin, sanayideki bu tarihi krizi ve olası fabrika kapatmalarını önlemek adına sektöre yönelik yeni bir destek paketi üzerinde çalışmaya başladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.