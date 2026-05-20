Teknoloji devi Samsung, kullanıcı arayüzü deneyimini iyileştirmeye yönelik geliştirdiği One UI 8.5 güncellemesi için dağıtım sürecini genişletiyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan süreçte, yazılımın kararlı sürümü artık dört farklı akıllı telefon modeli için indirilebilir durumda. Peki, yazılım desteği alan bu modeller arasında sizin cihazınız da yer alıyor mu?

Yeni One UI 8.5 güncellemesi hangi Galaxy modellerine geldi?

One UI 8.5 güncellemesi kapsamında güncel yazılım paketine kavuşan cihazlar; Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 olarak açıklandı. Samsung, özellikle katlanabilir ekranlı cihazları ve popüler A serisi üyeleri için sunduğu bu güncellemeyle sistem kararlılığını artırmayı hedefliyor.

Şu aşamada dağıtım süreciyle ilgili en net veriler Güney Kore’den geliyor. Bölgedeki kullanıcılar, cihazlarının yazılım arayüzünde sistem kararlılığını iyileştiren yeni paketle karşılaşmaya başladı.

Galaxy A36 ve Galaxy A56 detayları

Samsung Galaxy A36 modeli için kararlı sürüm, Güney Kore’de A366NKSU6CZDA yazılım sürümü ile dağıtılıyor. Galaxy A56 modeli de aynı bölgede güncellemeyi almaya başladı; ancak bu model için yayınlanan firmware sürüm numarası henüz netleşmiş değil.

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için dağıtım

Katlanabilir telefon pazarındaki temsilciler Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 kullanıcıları da One UI 8.5 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşuyor. Söz konusu iki model için de güncellemelerin Güney Kore sınırları içerisinde başladığı doğrulandı. Firmware versiyonları hakkında henüz resmi bir detay paylaşılmasa da, kurulum sürecinin standart yöntemlerle işlediği biliniyor.

Güncelleme nasıl kontrol edilir?

Güney Kore’de yaşayan ve henüz bildirim almayan kullanıcılar, güncellemeyi cihazları üzerinden manuel olarak sorgulayabiliyor. Bunun için telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünü takip etmeniz yeterli olacaktır.

