Xiaomi 17 Ultra, henüz yeni tanıtılmış olmasına rağmen bu kez kamera performansıyla değil, servis maliyetleriyle gündemde. Xiaomi’nin paylaştığı resmi parça fiyatları, cihazın olası bir arıza durumunda kullanıcıyı ciddi masraflarla karşı karşıya bırakabileceğini net şekilde ortaya koyuyor. İşte Xiaomi 17 Ultra tamir ücretleri!

Xiaomi 17 Ultra parça fiyatları ne kadar?

Xiaomi 17 Ultra, onarım maliyetleri açısından bugüne kadar markanın çıkardığı en pahalı modellerden biri olarak konumlanıyor. Açıklanan resmi listede en yüksek bedel, beklendiği gibi ekran, anakart ve kamera modüllerine ait. 6,73 inçlik AMOLED ekranın parça fiyatı yaklaşık 990 yuan (142 dolar) seviyesinde. Türkiye şartlarında bu rakam, işçilikle birlikte ekran değişimini oldukça zor bir noktaya taşıyor.

Xiaomi 17 Ultra için asıl dikkat çeken kalem ise anakart. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip versiyonun anakartı 2.980 yuan (426 dolar) olarak belirlenmiş durumda. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan üst versiyonda ise bu bedel 3.440 (492 dolar) yuan seviyesine çıkıyor. Türkiye’de servis ve vergi maliyetleri eklendiğinde, anakart değişiminin neredeyse yeni bir telefon fiyatına yaklaşabileceği konuşuluyor.

Xiaomi 17 Ultra kamera tarafında da ucuz bir tablo sunmuyor. Geniş açılı ana kamera modülü 850 yuan (122 dolar), periskop telefoto kamera 795 yuan (114 dolar), ultra geniş açı kamera 85 yuan (12 dolar) ve ön kamera 60 yuan (9 dolar) olarak listelenmiş durumda. Özellikle Leica iş birliğiyle geliştirilen 200 MP telefoto sensör, hem teknik olarak hem de maliyet açısından cihazın en iddialı parçalarından biri.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi, bazı cihazların HyperOS güncelleme desteğini uzattı! İşte o cihazlar!

Xiaomi 17 Ultra’nın kamera sistemi, Xiaomi ile Leica arasında başlatılan yeni Stratejik Ortak Geliştirme Modeli’nin ilk ürünü olma özelliğini taşıyor. 1 inç boyutundaki Light Fusion 1050L ana sensör, LOFIC HDR teknolojisiyle ışık kontrolünü güçlendirirken; 75 mm ile 100 mm arasında gerçek optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, dijital kırpma olmadan tam sensör kullanımı sağlıyor.

17 Ultra yalnızca kamera değil, donanım tarafında da iddialı. 3500 nit parlaklığa ulaşabilen düz LTPO ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 6800 mAh batarya, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği, Wi-Fi 7, UWB ve uydu iletişimi gibi özellikler cihazı teknoloji vitrininin en üstüne yerleştiriyor. Ancak bu donanım gücü, onarım söz konusu olduğunda yüksek faturalar anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 17 Ultra, sunduğu üst düzey kamera ve donanım özelliklerine rağmen yüksek tamir maliyetleriyle sizin için hâlâ cazip bir model mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.