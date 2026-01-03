Bayraktar KIZILELMA, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı bir adım daha ileri taşıyan kritik bir gelişmeyle gündeme geldi. Son yapılan uçuş testleri, platformun yalnızca bir insansız savaş uçağı değil, modern hava muharebesinde aktif rol alabilecek çok katmanlı bir güç hâline dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT sistemiyle uçuş testlerine başladı!

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve Takip (IRST) sistemiyle ilk kez uçuş testlerine çıktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2025 yılının son KIZILELMA uçuşunda bu kritik entegrasyonun başarıyla test edildiğini duyurdu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise her uçuşun KIZILELMA için yeni bir kabiliyet eşiği anlamına geldiğini vurguladı.

Bayraktar KIZILELMA için entegre edilen KARAT sistemi, modern savaş ortamlarının en zorlu unsurlarından biri olan düşük radar kesit alanına sahip hedeflere karşı geliştirildi. Pasif çalışma prensibi sayesinde radar yayını yapmadan görev icra edebilen bu sistem, hedefleri doğrudan ısı imzaları üzerinden tespit ve takip edebiliyor. Bu yaklaşım, radarların etkisiz kaldığı veya risk oluşturduğu senaryolarda KIZILELMA’ya önemli bir taktik üstünlük kazandırıyor.

Bayraktar KIZILELMA, KARAT entegrasyonuyla yalnızca hedef tespiti yapmakla kalmıyor. Sistem, hava-hava mühimmatları için açısal konum bilgisi ve pasif mesafe kestirimi sağlayarak angajman sürecini doğrudan destekliyor. Yüzey kırımlı tasarımı sayesinde düşük görünürlüklü platformlarla uyumlu çalışan KARAT, 5. nesil avcı uçaklarını dahi algılayabilecek seviyede konumlanıyor.

Bayraktar KIZILELMA’nın üzerinde test edilen KARAT 100 varyantı, LWIR bant yüksek performanslı kızılötesi görüntüleme yeteneğiyle uzun menzilde hedef tespitini mümkün kılıyor. Ayarlanabilir arama hacmi, geniş tarama alanı ve düşük tarama süresi sayesinde dinamik hava muharebesi koşullarında yüksek durumsal farkındalık sağlanıyor. Otomatik hedef tespiti ve çoklu hedef takibi, sistemi entegre bir muharebe çözümüne dönüştürüyor.

KIZILELMA, bu gelişmeyle birlikte yalnızca teknolojik bir başarı değil, Türkiye’nin hava muharebesi doktrininde yeni bir sayfanın da temsilcisi hâline geliyor. İnsansız sistemlerin avcı rolüne evrildiği bu süreçte KIZILELMA, küresel ölçekte yakından takip edilen bir platform olma yolunda ilerliyor.

