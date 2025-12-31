Lenovo Legion Pro 7i, Lenovo’nun oyun ve yüksek performans segmentindeki en güçlü dizüstü bilgisayarlarından biri olarak konumlanıyor. Hem oyunculara hem de profesyonel kullanıcılara hitap eden bu model, özellikle işlemci tarafında sunduğu güçle dikkat çekiyor. Cihazda yer alan Intel®️ Core™️Ultra 9 İşlemci, HX serisinin sunduğu masaüstüne yakın performansı mobil bir form faktörüne taşıyor. Yüksek saat hızları, geliştirilmiş P-Core ve E-Core mimarisi sayesinde Legion Pro 7i; çoklu görev, uzun süreli yükler ve yoğun işlem gerektiren senaryolarda istikrarlı ve güçlü bir performans sunuyor. Lenovo’nun AI Engine+ teknolojisi ise işlemci gücünü akıllı şekilde yöneterek sistemden maksimum verim alınmasını sağlıyor.

Tasarım tarafında Lenovo Legion Pro 7i, sade ama premium bir çizgi benimsiyor. CNC işlenmiş tamamen alüminyum kasa, hem dayanıklılık hem de kalite hissi açısından üst segment bir deneyim sunuyor. Eclipse Black renk seçeneği, agresif oyuncu tasarımından uzak, daha profesyonel bir görünüm oluşturuyor. Geniş hava girişleri ve optimize edilmiş havalandırma kanalları, performans kadar soğutma verimliliğine de katkı sağlıyor. 16 inçlik formuna rağmen 2.72 kg ağırlık, bu sınıftaki bir laptop için dengeli bir taşınabilirlik sunuyor.

Lenovo Legion Pro 7i’nin ekranı, cihazın en iddialı olduğu alanlardan biri. 16 inç boyutundaki OLED panel, 16:10 en-boy oranı ve WQXGA (2560×1600) çözünürlükle hem oyun hem de üretkenlik tarafında geniş bir çalışma alanı sağlıyor. 240Hz yenileme hızı, akıcı bir görüntü deneyimi sunarken, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı sayesinde renk doğruluğu üst seviyede tutuluyor. X-Rite Pantone fabrika kalibrasyonu ve Dolby Vision desteği, Legion Pro 7i’yi içerik üreticileri için de güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Performans tarafında Lenovo Legion Pro 7i, işlemci gücünü üst seviye grafik performansıyla tamamlıyor. Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ile birlikte sunulan NVIDIA GeForce RTX 5080 laptop ekran kartı, yapay zekâ destekli DLSS 4, yeni nesil ışın izleme teknolojileri ve yüksek TGP değerleriyle dikkat çekiyor. Bu donanım kombinasyonu, Legion Pro 7i’nin hem güncel oyunlarda yüksek kare hızları sunmasını hem de render, 3D modelleme ve içerik üretimi gibi ağır iş yüklerinde güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor.

Soğutma tarafında Lenovo, Legion ColdFront: Vapor teknolojisini kullanıyor. Vapor chamber yapısı, çift fanlı sistem ve geniş hava kanalları sayesinde cihaz, yüksek performans altında dahi serin ve stabil çalışabiliyor. Lenovo Vantage yazılımı üzerinden kontrol edilebilen performans, dengeli ve sessiz modlar; kullanıcıya senaryoya göre esnek bir kullanım sunuyor. Özellikle uzun oyun seanslarında sistemin ısıl dengesini koruması, Legion Pro 7i’nin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Batarya tarafında Lenovo Legion Pro 7i, segmentinin sınırlarını zorlayan 99.9Wh kapasiteli bir pil ile geliyor. Super Rapid Charge teknolojisi sayesinde kısa sürede yüksek şarj seviyelerine ulaşabilen cihaz, USB-C üzerinden yüksek watt’lı şarj desteği de sunuyor. Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, güçlü hoparlör sistemi ve yüksek kaliteli klavye gibi detaylar ise Legion Pro 7i’yi yalnızca güçlü değil, aynı zamanda günlük kullanımda da üst düzey bir dizüstü bilgisayar haline getiriyor.