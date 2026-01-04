Xiaomi, uzun süredir eleştirilen yazılım güncelleme politikasında dikkat çekici bir değişikliğe giderek çok sayıda telefon ve tablet modeli için 5 yıla kadar HyperOS güncelleme desteği sunacağını açıkladı. İşte HyperOS desteği alacak cihazlar listesi!

Xiaomi 5 Yıllık HyperOS güncelleme desteğini hangi modellerde sunuyor?

Xiaomi, XiaomiTime kaynaklı bilgilere göre yeni güncelleme politikasını Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına yaymış durumda. Samsung ve Google’ın sunduğu 7 yıla varan güncelleme sürelerinin gerisinde kalınsa da, Xiaomi açısından bu adım önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye’de kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullandığı düşünüldüğünde, bu destek politikası satın alma kararlarını doğrudan etkileyebilir.

Xiaomi cephesinde dikkat çeken nokta, yalnızca amiral gemisi telefonların değil, orta segment ve tablet modellerinin de uzun vadeli yazılım desteği kapsamına alınması. Bu yaklaşım, markanın ekosistem bütünlüğünü güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri listesi!

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri listesi:

Model Güncelleme Süresi Xiaomi 12 / 12 Pro Yaklaşık 2 ay daha Xiaomi 12T / 12T Pro Yaklaşık 9 ay daha Xiaomi 13 Lite 2027’ye kadar Xiaomi 13 / 13 Ultra 2028’e kadar Xiaomi 13T / 13T Pro 2028’e kadar Xiaomi 14 Ultra 2029’a kadar Xiaomi 14T / 14T Pro 2029’a kadar Xiaomi MIX Flip 2029’a kadar Xiaomi Pad 7 Pro 2029’a kadar Xiaomi 15 Ultra 2031’e kadar Xiaomi 15T / 15T Pro 2031’e kadar Xiaomi Pad 7 2031’e kadar

HyperOS güncellemesi alacak Redmi modelleri listesi!

HyperOS güncellemesi alacak Redmi modelleri listesi:

Model Güncelleme Süresi Redmi Note 12 5G Yaklaşık 2 ay daha Redmi 12C Yaklaşık 2 ay daha Redmi 12 2027’ye kadar Redmi 14C 2028’e kadar Redmi Note 13 Serisi 2028’e kadar Redmi A5 2029’a kadar Redmi 15 2031’e kadar Redmi 15 5G 2031’e kadar Redmi 13C 2031’e kadar Redmi Note 14 2031’e kadar Redmi Pad 2 2032’ye kadar Redmi Pad 2 4G 2032’ye kadar Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G 2029’a kadar

HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri listesi!

HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri listesi:

Model Güncelleme Süresi POCO C75 2028’e kadar POCO M7 Pro 5G 2029’a kadar POCO Pad M1 2029’a kadar POCO F7 2031’e kadar POCO F7 Pro 2031’e kadar POCO F7 Ultra 2031’e kadar POCO F8 Pro 2031’e kadar POCO F8 Ultra 2031’e kadar POCO M7 2031’e kadar POCO C85 2031’e kadar

Xiaomi’nin bu güncelleme politikası, özellikle orta ve üst segmentte marka algısını güçlendirecek bir adım olarak görülüyor. Uzun vadeli yazılım desteği, cihaz ömrü ve ikinci el değeri açısından da Türkiye pazarı için somut bir avantaj sunabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 5 yıla kadar uzanan HyperOS güncelleme desteği, yeni bir telefon alırken sizin için yeterli bir kriter mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!