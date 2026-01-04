Xiaomi, uzun süredir eleştirilen yazılım güncelleme politikasında dikkat çekici bir değişikliğe giderek çok sayıda telefon ve tablet modeli için 5 yıla kadar HyperOS güncelleme desteği sunacağını açıkladı. İşte HyperOS desteği alacak cihazlar listesi!
Xiaomi, XiaomiTime kaynaklı bilgilere göre yeni güncelleme politikasını Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına yaymış durumda. Samsung ve Google’ın sunduğu 7 yıla varan güncelleme sürelerinin gerisinde kalınsa da, Xiaomi açısından bu adım önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye’de kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullandığı düşünüldüğünde, bu destek politikası satın alma kararlarını doğrudan etkileyebilir.
Xiaomi cephesinde dikkat çeken nokta, yalnızca amiral gemisi telefonların değil, orta segment ve tablet modellerinin de uzun vadeli yazılım desteği kapsamına alınması. Bu yaklaşım, markanın ekosistem bütünlüğünü güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri listesi!
|Model
|Güncelleme Süresi
|Xiaomi 12 / 12 Pro
|Yaklaşık 2 ay daha
|Xiaomi 12T / 12T Pro
|Yaklaşık 9 ay daha
|Xiaomi 13 Lite
|2027’ye kadar
|Xiaomi 13 / 13 Ultra
|2028’e kadar
|Xiaomi 13T / 13T Pro
|2028’e kadar
|Xiaomi 14 Ultra
|2029’a kadar
|Xiaomi 14T / 14T Pro
|2029’a kadar
|Xiaomi MIX Flip
|2029’a kadar
|Xiaomi Pad 7 Pro
|2029’a kadar
|Xiaomi 15 Ultra
|2031’e kadar
|Xiaomi 15T / 15T Pro
|2031’e kadar
|Xiaomi Pad 7
|2031’e kadar
HyperOS güncellemesi alacak Redmi modelleri listesi!
|Model
|Güncelleme Süresi
|Redmi Note 12 5G
|Yaklaşık 2 ay daha
|Redmi 12C
|Yaklaşık 2 ay daha
|Redmi 12
|2027’ye kadar
|Redmi 14C
|2028’e kadar
|Redmi Note 13 Serisi
|2028’e kadar
|Redmi A5
|2029’a kadar
|Redmi 15
|2031’e kadar
|Redmi 15 5G
|2031’e kadar
|Redmi 13C
|2031’e kadar
|Redmi Note 14
|2031’e kadar
|Redmi Pad 2
|2032’ye kadar
|Redmi Pad 2 4G
|2032’ye kadar
|Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G
|2029’a kadar
HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri listesi!
|Model
|Güncelleme Süresi
|POCO C75
|2028’e kadar
|POCO M7 Pro 5G
|2029’a kadar
|POCO Pad M1
|2029’a kadar
|POCO F7
|2031’e kadar
|POCO F7 Pro
|2031’e kadar
|POCO F7 Ultra
|2031’e kadar
|POCO F8 Pro
|2031’e kadar
|POCO F8 Ultra
|2031’e kadar
|POCO M7
|2031’e kadar
|POCO C85
|2031’e kadar
Xiaomi’nin bu güncelleme politikası, özellikle orta ve üst segmentte marka algısını güçlendirecek bir adım olarak görülüyor. Uzun vadeli yazılım desteği, cihaz ömrü ve ikinci el değeri açısından da Türkiye pazarı için somut bir avantaj sunabilir.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 5 yıla kadar uzanan HyperOS güncelleme desteği, yeni bir telefon alırken sizin için yeterli bir kriter mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!