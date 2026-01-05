Togg, 2025 yılına ait paylaşılan resmi verilerle birlikte yalnızca satış rakamlarını değil, markanın geldiği noktayı da net biçimde ortaya koydu. Açıklanan sayılar ilk bakışta güçlü bir büyümeye işaret etse de, orta ve uzun vadeli hedefler düşünüldüğünde önümüzdeki dönemin kritik bir eşik olacağı görülüyor. İşte Togg 2025 verileri!

Togg 2025 verileri yayınlandı! Kaç araç satıldı, kaç şarj istasyonu var?

Togg, 2025 yılı boyunca T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30’luk artış anlamına geliyor. Böylece markanın piyasaya çıkışından bu yana toplam kullanıcı sayısı 88 bin seviyesini aşmış oldu.

Togg yalnızca araç satışlarıyla sınırlı kalmadı. Trugo markası altında yürütülen şarj altyapısı, Nisan 2023’ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaşarak dikkat çekti. Türkiye genelinde 81 ilde 2 bin 200’ün üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle hizmet veren Trugo, ultra hızlı şarj noktalarında tamamen yenilenebilir enerji kullanmasıyla da öne çıktı.

Şirket için 2025’in önemli başlıklarından biri de servis ve deneyim ağı oldu. Türkiye genelinde 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktası faaliyete geçti. Bunların 35’inin mobil servis olması, özellikle Anadolu’daki kullanıcılar için erişilebilirliği artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Togg, 2025 itibarıyla Avrupa macerasını da resmen başlattı. Almanya’da kontrollü bir planlama ile ilerleyen marka, yılın son iki ayında 240 satış sözleşmesi imzaladı ve 144 aracı kullanıcılarla buluşturdu. Alman pazarında uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı, dijital satın alma süreci ve Euro NCAP’ten alınan 5 yıldızlı güvenlik derecesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

