Rolls-Royce, küresel mühendislik ve savunma sanayii arenasında ses getiren bir kararla yeniden gündemin merkezine yerleşti. İngiliz devinin son iki yılda sergilediği güçlü toparlanma, yalnızca şirket değerini değil, üst yönetimin kazançlarını da radikal biçimde değiştirdi. Türkiye açısından dikkat çeken detay ise bu dönüşümün merkezinde bir Türk CEO’nun yer alması oldu.

Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç’e 100 milyon sterlinlik hisse bazlı ödül

Rolls-Royce, 2023 yılında göreve başlayan CEO Tufan Erginbilgiç için hazırlanan hisse bazlı ödül paketinin bugün itibarıyla 100 milyon sterlini aşabilecek bir değere ulaştığını duyurdu. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre bu ödül, Erginbilgiç’in şirkette başlattığı kapsamlı dönüşümün finansal bir yansıması olarak görülüyor. Paket, Erginbilgiç’in ortak olduğu özel sermaye şirketinden ayrılarak Rolls-Royce’un başına geçmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştı.

Rolls-Royce hisseleri, söz konusu ödülün tanımlandığı dönemde 1 sterlinin altında işlem görüyordu. O günlerde şirket; yüksek borç yükü, pandemi sonrası sivil havacılıkta yaşanan sert daralma ve motor programlarında oluşan maliyet baskısıyla mücadele ediyordu. Buna rağmen Erginbilgiç’e 8,3 milyon adet hisse alım opsiyonu tanımlandı ve bu paket o günkü değerle yaklaşık 8 milyon sterlin seviyesindeydi.

Rolls-Royce’ta geçen iki yılda tablo tamamen değişti. Uygulanan agresif yeniden yapılanma, sıkı mali disiplin ve verimlilik odaklı yönetim anlayışı yatırımcı güvenini yeniden inşa etti. Küresel hava trafiğinin toparlanması, savunma sanayisine yönelik artan bütçeler ve enerji alanındaki yeni projeler şirketin piyasa değerini yaklaşık 97 milyar sterline taşıdı. Hisse fiyatı ise 11,49 sterline kadar yükseldi.

Rolls-Royce hisselerindeki bu artış, Erginbilgiç’in “altın merhaba” olarak adlandırılan hisse paketinin değerini de katladı. Hak ediş süreci 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanacak olan ödül, mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında yaklaşık 106 milyon sterlin seviyesine ulaşıyor. Bu tutar, İngiltere’de borsaya kote şirketler arasında bugüne kadar konuşulan en yüksek yönetici ödemelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Erginbilgiç’in hedefi ise yalnızca mevcut başarıyla sınırlı değil. Sivil nükleer enerji, küçük modüler reaktörler ve savunma teknolojileri alanında büyüme planları, şirketi uzun vadede İngiltere’nin en değerli halka açık firması yapma vizyonunun temelini oluşturuyor. Türkiye’den çıkan bir yöneticinin bu ölçekte bir küresel dönüşüme liderlik etmesi, iş dünyasında yakından takip ediliyor.

