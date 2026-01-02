Tesla Model Y, küresel otomotiv pazarında dengeleri değiştiren performansıyla bir kez daha gündemin merkezine yerleşti. Elektrikli bir modelin bu ölçekte ve süreklilikte liderlik kurması uzun yıllar boyunca zor görülürken, son veriler bu algının artık geride kaldığını gösteriyor.

Tesla Model Y yeniden dünyanın en çok satılan otomobili oldu!

Tesla Model Y, Elon Musk’ın X platformu üzerinden yaptığı duyuruya göre 2025 yılını da dünyanın en çok satan otomobili olarak kapattı. Böylece model, 2023’ten bu yana üst üste üçüncü kez zirvede yer alarak otomotiv tarihinde elektrikli araçlar adına önemli bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Tesla, bu bilgiyi 2025 yılına ait resmi özet verilerinde de doğruladı.

Tesla Model Y is now officially the world’s best-selling car for the third year in a row! — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2025

Model Y, bu süreçte uzun yıllardır küresel pazara hükmeden Toyota Corolla ve Toyota RAV4 gibi modelleri geride bırakmayı başardı. 2023 yılında yaklaşık 1,23 milyon adet satan Model Y, aynı yıl Corolla’nın 1,07 milyon ve RAV4’ün 1,01 milyonluk satış performansının üzerine çıktı.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi, 2026’da 4 yeni otomobil tanıtacak!

2024’te ise tablo benzer şekilde devam etti ve Model Y yaklaşık 1,09 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Tesla Model Y’nin başarısı yalnızca yıllık satışlarla sınırlı değil. Sawyer Merritt’in paylaştığı verilere göre Tesla, son 36 ayda toplamda 3,4 milyondan fazla Model Y sattı. Bu satışlar, 150 milyar doların üzerinde gelir anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Model Y’nin üç yıl üst üste dünyanın en çok satan otomobili olması, elektrikli araçların geleceği için sizce ne anlama geliyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!