Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 17 Ultra hakkında ilk somut bilgiler sızdırılmaya başlandı. Henüz resmi tanıtımı yapılmayan cihazın Avrupa pazarına yönelik satış fiyatı ve batarya kapasitesi gibi önemli detayları ortaya çıktı. Peki, sızdırılan Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı beklentileri karşılıyor mu?

Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı ve depolama seçenekleri

Gelen son iddialara göre, Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı önceki nesillerle benzer bir seviyede olacak. Sızıntıyı yapan kaynağa göre cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1.499 euro etiketle raflardaki yerini alacak. Bu fiyat, markanın bir önceki amiral gemileri olan Xiaomi 15 Ultra ve hatta Xiaomi 14 Ultra ile aynı seviyede.

Xiaomi’nin fiyat artışına gitmemesi, rekabetin yoğun olduğu amiral gemisi segmentinde elini güçlendirebilecek bir strateji olarak görülüyor. Ancak asıl tartışma yaratan konu, cihazın teknik tarafında ortaya çıkan bir fark oldu. Özellikle Xiaomi 17 Ultra batarya kapasitesindeki bu değişiklik, kullanıcıları ikiye bölebilir.

Global ve Çin versiyonu arasında dikkat çeken batarya farkı

Sızıntının en çok dikkat çeken noktalarından biri de batarya kapasitesi oldu. İddiaya göre Xiaomi 17 Ultra’nın Çin’de satışa sunulacak versiyonunda 6.800 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Ancak cihazın Avrupa pazarına gelecek global versiyonunda bu kapasite 6.000 mAh’a düşürülecek. Bu durum, markanın önceki modellerinde de uyguladığı bir strateji olmasıyla biliniyor.

Bu kapasite farkının nedeni tam olarak bilinmese de uluslararası sertifikasyon süreçleri veya maliyet optimizasyonu gibi etkenlerin rol oynadığı düşünülüyor. Xiaomi 17 Ultra özellikleri arasında öne çıkması beklenen kamera ve işlemci gücünün yanı sıra, batarya performansı da kullanıcılar için kritik bir faktör. Bu nedenle 800 mAh’lık fark, bazı potansiyel alıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Renk seçeneklerine gelince, global pazarda cihazın beyaz, siyah ve yeşil renklerle satışa sunulacağı belirtiliyor. Mor renk seçeneğinin ise sadece Çin pazarına özel olacağı iddialar arasında. Yurt dışından telefon getirmeyi düşünenler için Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı ve düşürülmüş batarya kapasitesi önemli birer dezavantaj oluşturuyor.

Henüz bu bilgilerin birer sızıntıdan ibaret olduğunu ve Xiaomi tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını unutmamak gerek. Ancak sızıntıların genellikle doğru çıkması, Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı konusunda beklentileri büyük ölçüde şekillendiriyor. Cihazın resmi tanıtımıyla birlikte tüm detaylar netleşmiş olacak.

