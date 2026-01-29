Akıllı telefon pazarının en büyük yonga seti tedarikçilerinden biri olan MediaTek, son yıllarda Qualcomm gibi devleri geride bırakarak pazar payını önemli ölçüde artırdı. Ancak şirketin bu başarısı, küresel bellek krizinin gölgesinde kalabilir. Peki, yaşanan bu kriz MediaTek için ne anlama geliyor?

MediaTek için tehlike çanları: RAM krizi gelirleri tehdit ediyor

Yeni raporlar, MediaTek gelirlerinin yarıdan fazlasının doğrudan akıllı telefon yonga seti satışlarından geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, şirketi küresel RAM krizi karşısında oldukça kırılgan bir pozisyona sokuyor. DRAM bellek fiyatlarında yüzde 70’e, NAND flash depolama fiyatlarında ise yüzde 100’e varan artışlar, şirketin maliyet dengesini altüst etme potansiyeli taşıyor.

Özellikle şirketin TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak ilk yongası olması beklenen Dimensity 9600’ün yaklaşan tanıtımı, bu riskleri daha da belirgin hale getiriyor. Zaten yüksek maliyetli olması beklenen bu amiral gemisi işlemci, artan bellek maliyetleriyle birlikte üreticiler için daha da pahalı bir seçenek olabilir. Bu durumun yeni nesil telefon fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor.

Rekabet ve talep endişeleri artıyor

Endişeler yalnızca maliyetle sınırlı değil. Sektör kaynakları, Çinli akıllı telefon üreticilerinin 2026 yılı için sevkiyat tahminlerini düşürdüğünü belirtiyor. Bu durum, en büyük müşteri grubunu Çinli markaların oluşturduğu MediaTek için potansiyel bir talep daralması anlamına geliyor. Talep düşerken maliyetlerin artması, şirketin kâr marjlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Rekabet tarafında da tablo pek parlak görünmüyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro olmak üzere iki farklı üst düzey yonga üzerinde çalıştığı iddia edilirken, MediaTek cephesinde şimdilik yalnızca tek bir amiral gemisi çözümünden bahsediliyor. Şirketin en büyük kozu olan rekabetçi fiyat avantajı da bellek krizi nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.

Eğer küresel RAM krizi 2026 yılı boyunca akıllı telefon sevkiyatlarını baskılamaya devam ederse, MediaTek için ürün çeşitlendirmesi kaçınılmaz bir strateji haline gelebilir. Geçmişte gündeme gelen Apple Watch modelleri için 5G modem tedarikçisi olma ihtimali, bu noktada şirket için önemli bir çıkış kapısı olabilir.

