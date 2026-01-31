Akıllı telefon pazarının dikkat çeken oyuncularından Xiaomi, küresel çapta piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi 17T serisi ile yeniden gündemde. Cihazın beklenen Şubat 2026 tanıtımından önce, popüler HyperOS kaynak kodunda Xiaomi 17T modelinin bazı önemli teknik özellikleri ortaya çıktı. Bu sızıntılar, cihaza dair heyecanı artırırken, yeni Xiaomi 17T selefine kıyasla neler sunacak?

Xiaomi 17T özellikleri neler olacak?

HyperOS kod tabanında “P12A” kod adıyla listelenen Xiaomi 17T, özellikle batarya kapasitesinde önemli bir iyileştirme ile geliyor. Yeni model, bir önceki Xiaomi 15T’de bulunan 5,500mAh bataryanın aksine, iddia edildiği üzere tam 6,500mAh dev bir pil sunuyor. Bu artış, cihazın pil ömrü beklentilerini zirveye taşıyor.

Güç kapasitesindeki bu büyük sıçramaya rağmen, sızıntılar cihazın şarj hızının değişmediğini gösteriyor. Xiaomi 17T‘nin, önceki modelde olduğu gibi 67W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Sektördeki bazı rakiplerinin çok daha yüksek şarj hızları sunduğu düşünüldüğünde, bu durum bazı kullanıcılar için bir hayal kırıklığı yaratabilir.

Kamera ve Performans Detayları

Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise, Xiaomi 17T‘nin üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı bilgisi mevcut. Ana sensör olarak OmniVision OV50E kullanılıyor. Bu sensöre, ultra geniş açılı ve telefoto görevlerini üstlenecek OmniVision OV13B ve Samsung ISOCELL JN5 sensörleri eşlik ediyor.

Ön kamera tarafında ise Samsung ISOCELL S5KKDS sensörünün kullanılacağı söyleniyor. Önceki model olan Xiaomi 15T, 50MP ana kamera, 50MP telefoto ve 12MP ultra geniş kamera ile 32MP özçekim kamerasına sahipti. Yeni modelin sensör dizilimindeki bu değişiklikler, fotoğrafçılık deneyimini nasıl etkileyecek, lansmanda göreceğiz.

Cihazın performans kalbi, MediaTek’in Dimensity serisinden geliyor. Xiaomi 17T‘nin, üretken ve ajans tabanlı yapay zeka özelliklerine sahip MediaTek NPU içeren Dimensity 9500s yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Bu işlemci, daha önce Redmi Turbo 5 Max modelinde de kullanılmıştı ve yüksek performans sunuyor.

Öte yandan, serinin üst düzey modeli Xiaomi 17T Pro da IMEI kayıtlarında görülmüştü. Gelen bilgiler, tüm Xiaomi 17 serisinin, markanın geleneksel Eylül ayı lansman takviminden saparak, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılabileceğine işaret ediyor.

