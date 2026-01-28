Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki şarj altyapısını güçlendirme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni bir Supercharger istasyonunu faaliyete geçirdiğini duyurdu. Bu yeni lokasyon, özellikle uzun yolculuklar için kritik bir öneme sahip. Peki, bu gelişme Tesla kullanıcılarının seyahat alışkanlıklarını nasıl etkileyecek?

Yeni Tesla istasyonu, İzmit Outlet Center’ın açık otoparkında kullanıcılarını bekliyor. Toplamda sekiz adet şarj soketine sahip olan istasyon, 250 kW’a varan yüksek hızlarda şarj imkanı tanıyor. Bu güç, uyumlu bir aracın bataryasını yaklaşık 20-30 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar doldurabilmek anlamına geliyor. Yeni Tesla Supercharger istasyonu, konumu itibarıyla da oldukça stratejik bir noktada yer alıyor.

Özellikle İstanbul ve Bursa arasında seyahat eden ancak Osmangazi Köprüsü yerine Körfez’i dolaşmayı tercih eden sürücüler için bu istasyon hayati bir mola noktası olacak. Ayrıca, Tesla‘nın İzmit Ovacık’taki teslimat noktasından yeni araçlarını alan kullanıcılar da ilk şarj deneyimlerini burada yaşayabilecekler. Bu durum, bölgeyi bir elektrikli araç şarj istasyonu merkezi haline getiriyor.

Tesla’nın Supercharger ağından sorumlu yöneticisi Max De Zegher, daha önce Türkiye için altı yeni lokasyon müjdesi vermişti. Afyonkarahisar’ın ardından İzmit istasyonunun da devreye girmesiyle bu planın hızla ilerlediği görülüyor. Bu son eklemeyle birlikte Türkiye’deki toplam Supercharger istasyonu sayısı 23’e yükselmiş oldu. Şirketin bu yatırımları, Türkiye’deki elektrikli araç ekosistemini doğrudan destekliyor.

İzmit’teki yeni istasyonun fiyatlandırması da belli oldu. Tesla sahipleri için kilowatt/saat (kWh) başına ücret 9,40 TL olarak belirlenirken, diğer marka elektrikli araç sahipleri için bu rakam 11,70 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma, markanın kendi müşterilerine bir avantaj sunduğunu gösteriyor. Outlet Center’da Tesla’ya ek olarak Eşarj ve Trugo gibi diğer şarj sağlayıcılarının da hizmet vermesi, rekabetin ve seçeneklerin arttığına işaret ediyor.

