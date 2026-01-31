Son dönemde akıllı telefon pazarında pil kapasiteleri standart 5000mAh seviyesine oturmuşken, POCO X8 Pro Max modelinden gelen yeni bir sızıntı mobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yeni amiral gemisi katilinin, kullanıcı deneyimini baştan yazacak kadar büyük bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Peki devasa 8500mAh pil ve 100W şarj desteği ile gelmesi beklenen bu cihaz, günlük kullanım standartlarını nasıl değiştirecek?

POCO X8 Pro Max: Batarya ve şarjda rekor bir kapasite iddiası

Tedarik zinciri ve kod analizlerine dayanan son sızıntılara göre (PaperKing13 aracılığıyla), POCO X8 Pro Max gücünü tam 8500mAh‘lik devasa bir pil paketinden alacak. Bu kapasite, bugüne kadar gördüğümüz en büyük POCO bataryalarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu büyüklükteki bir pil ile tek bir şarjla rahatlıkla iki günlük kullanım ömrü bekleyebilir.

Bu büyük pil, cihazın şarj süresini kısaltmak için 100W hızlı şarj desteğiyle eşleştirildi. Yüksek kapasiteye rağmen bu denli güçlü bir hızlı şarj teknolojisinin entegre edilmesi, cihazı özellikle yoğun kullanıcılar, oyuncular ve uzun seyahat edenler için son derece cazip kılıyor. Pilin bu kadar büyük olmasına rağmen, 100W hızlı şarj sayesinde bekleme süresi minimuma iniyor.

Redmi Turbo 5 Max ile yeniden markalama iddiaları

Sektördeki iddialara göre, global pazara sunulacak olan POCO X8 Pro Max, aslında Çin pazarında yakın zamanda tanıtılan Redmi Turbo 5 Max modelinin yeniden markalanmış (rebrand) bir versiyonu olabilir. Hatırlatmak gerekirse, Redmi Turbo 5 Max, Çin’de 9000mAh gibi daha da büyük bir pil kapasitesiyle piyasaya sürülmüştü. POCO X8 Pro Max‘teki bu ufak düşüş, muhtemelen bölgesel güvenlik veya sertifikasyon gereksinimlerinden kaynaklanıyor olabilir.

Öte yandan, serinin standart modeli olan POCO X8 Pro‘nun ise nispeten daha mütevazı ama yine de etkileyici bir 6500mAh bataryaya sahip olacağı ve o da 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. Ek olarak, POCO X8 Pro‘nun global çapta çeşitli sertifika veri tabanlarında görülmeye başlandığı ve hatta özel bir POCO X8 Pro Iron Man Edition‘ın da geliştirilmekte olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? POCO X8 Pro Max‘in bu devasa batarya ve şarj kombinasyonu, yeni telefon alım kararınızı etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!