Teknoloji dünyasının önemli oyuncularından Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS 6 ile akıllı cihaz ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Son güncellemeler, özellikle ev tipi depolama cihazlarında kullanıcıların yaşadığı sorunlara köklü çözümler getirmeyi hedefliyor. Peki, HarmonyOS 6 ile gelen bu yeni nesil depolama özellikleri, mobil cihaz deneyimini nasıl dönüştürecek?

Huawei depolama sorununa HarmonyOS 6 ile gelen çözüm ne

Yeni HarmonyOS 6 güncellemesi, Huawei Home Storage cihazlarını doğrudan mobil cihazlar ve üçüncü taraf uygulamalarla entegre ediyor. Bu sayede kullanıcılar, verileri cihazın yerel hafızasında tutmak zorunda kalmadan, doğrudan evdeki depolama birimine erişebiliyor. Örneğin bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak istediğinizde, dosyanın telefonunuzda kayıtlı olmasına gerek kalmıyor; sistem otomatik olarak evdeki depodan veriyi çekiyor. Bu, özellikle akıllı depolama kapasitesi sınırlı olan kullanıcılar için büyük bir rahatlık sunuyor.

Bu güncellemenin getirdiği bir diğer büyük yenilik ise medya oynatma deneyiminde yaşanıyor. Daha önce depolama cihazındaki bir videoyu izlemek için önce telefona indirmek gerekiyordu. HarmonyOS 6 ile bu zahmetli süreç son buluyor. Kullanıcılar artık Galeri uygulaması üzerinden, sanki video yerel depolamadaymış gibi anında ve kesintisiz bir şekilde oynatma yapabiliyorlar. Bu özellik, yüksek çözünürlüklü video içeriklerinin tüketimini çok daha pratik hale getiriyor.

Yapay zeka destekli akıllı galeri yönetimi

HarmonyOS 6 ile gelen özellikler sadece erişim hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dosya yönetimini de akıllı hale getiriyor. Yeni yapay zeka (AI) destekli albüm oluşturma yeteneği sayesinde kullanıcılar, tek bir dokunuşla kolayca kolajlar veya kısa video klipler hazırlayabiliyor. Bu işlevsellik, özellikle “Anlar” albümü sayesinde en özel ve anlamlı anılarınızı otomatik olarak kategorize ederek düzenliyor ve erişiminizi hızlandırıyor. Tüm düzenleme ve içerik oluşturma işlemleri doğrudan Galeri arayüzü içinde gerçekleştiriliyor.

Bu akıllı ve bulut benzeri yerel depolama özelliklerinden yararlanabilmek için cihazların belirli yazılım sürümlerine sahip olması gerekiyor. Huawei, kullanıcıların mobil cihazlarının (telefon/tablet) HarmonyOS 6.0.0.130 veya üzeri sürümde, ev depolama cihazının ise HarmonyOS 6.0.0.12 sürümünde olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Huawei AI Life uygulamasının da en az 16.0.0.340 sürümüne güncellenmesi gerekiyor.

HarmonyOS nedir?

HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen, cihazlar arası kusursuz bağlantı ve deneyim sağlamak amacıyla tasarlanmış dağıtılmış bir işletim sistemidir. Bu platform, akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlardan akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir yelpazede çalışabiliyor. Amacı, farklı cihazların tek bir ekosistemde entegre ve akıcı bir şekilde iletişim kurmasını sağlamaktır.

